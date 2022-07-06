黃嘉千突傳婚變！異國婚姻難經營　「她們」全選心碎放手

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女星歐陽靖和日籍攝影師老公RK（小菅亮輔）自2020年結婚後，她返台生產誕下兒子「新醬」，相隔2年多，疫情仍在延燒，夫妻間的愛火卻已熄滅，歐陽靖曾在臉書發文自曝曾懷雙胞胎流產，她感恩新醬的到來，但「我跟孩子的爸已經沒有任何感情成分存在」，語氣流露對婚姻的無力感。
並坦言與丈夫的婚姻關係，已經進入司法程序，而為了保護彼此及孩子「未來絕不會有任何關於對方或感情關係的負面發言及爆料，只願一切順利。」文末，她也獻上祝福希望彼此好聚好散。
（二）福原愛
日本桌球選手福原愛，為愛遠嫁給台灣選手江宏傑，但遺憾的是福原愛在婚姻關係存續期間，被日媒拍到與小5歲已婚男子同遊橫濱，接著她和江宏傑宣布離婚，緊接著傳出與新歡有意再婚。
而公開福原愛55張約會照的日媒《女性SEVEN》雜誌，報導指出福原愛與江宏傑的童話故事婚姻，並非如外界想的那麼美好，因為江宏傑沒有把福原愛當公主般寵愛，而福原愛的愛情觀是「一個真正愛你的人，可以讓你做自己，可以重新檢視自我，釋放自己的心」。
（三）姚黛瑋
姚黛瑋和大11歲的加拿大籍老公錢伯陞離婚，兩人攜手邁入婚姻20年，從2009年姚黛瑋老公遠赴大陸工作開始，長期分隔兩地導致婚姻出現狀況，姚黛瑋曾透露「房事」也陷入低潮，甚至也懷疑過老公有小三，最終姚黛瑋鬆口認了兩人已簽字離婚。
歷經婚姻與演藝人生起伏，她自曝曾陷在憂鬱症的困境中，後來慶幸誤打誤撞的接觸三鐵運動，從中學會克服與征服自我，走出泥濘的過往，曾經以為不能沒有伴侶，現在一個人活得超開心的。
（四）大S
藝人徐熙媛與中國大陸富商汪小菲，邁入婚姻已數年，也生下兩名可愛的子女，還曾登上陸綜《幸福三重奏》大秀恩愛，然而汪小菲在微博發表兩岸敏感議題，怒批台灣政府疫苗短缺，且自家在台經營的飯店也因疫情一片慘淡，甚至用上漢奸兩字，屢次失言風波讓大Ｓ怒上心頭，直接表示婚姻已進入離婚的手續。
最終於2021年宣布與汪小菲正式離婚，兩人表面上看似好聚好散，但隨後汪小菲被爆出多次指纏小三張穎穎，更被外界公認為是離婚主因。不過後續大S突然宣佈與20年前的舊愛具俊曄閃婚，浪漫偶像劇般的劇情，也讓各界紛紛獻上祝福，期盼她能在婚姻中過得幸福快樂。（編輯：鍾怡婷）