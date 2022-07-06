黃嘉千上節目認「問題都在」！10字談婚姻領悟：恆久忍耐
女藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，今（6）日被媒體爆出婚變，且由黃嘉千主動提告，讓各界相當震撼。但過去在螢幕前看似婚姻美滿、感情融洽的倆人，如今突然要離婚，不少網友也直呼「很意外」，但其實黃嘉千結婚十年時，曾上綜藝教母張小燕的節目，就曾吐露「婚姻心聲」，並表示「在這婚姻裡面反而是我要學習比較多」。
黃嘉千當時與曾國城、竇智孔在宣傳果陀劇場2017大型音樂劇《愛呀，我的媽！》時，一起上綜藝教母張小燕的節目《小燕有約》。而張小燕要三人分享「踏入婚姻後的領悟」，直到黃嘉千分享時，她引用聖經字句「愛是恆久忍耐又有恩慈」，曾國城則在旁邊補充，自己的想法與黃嘉千一樣，不過他也說「但我是忍耐很久，有時候忍到很想死」。
張小燕後來有問黃嘉千，因爲她老公是外國人，吵架不僅要用英文溝通，思維觀念邏輯也和東方人不太一樣，要怎麼磨合？黃嘉千則透露，其實自己很害怕爭吵，所以每當碰到衝突，她自己會選擇沉默不說話，作為一個安靜的存在。
黃嘉千說「因為我不喜歡吵架，所以每次在吵的時候，我就是不講話」，而曾國城則回她「可是不吵又不好啊，我不清楚你怎麼了，你又不講」，黃嘉千也認了，「這就是重點了，可是因為我不喜歡衝突，可能我從來沒有去學習怎麼去面對吵架、衝突，我不知道怎麼處理，所以就乾脆不講話去避免這個爭執，可是事實上『問題都在』」。
她接著透露，自己偶爾才會說，但夏克立就會很納悶「你之前怎麼沒有講」，她才表示「因為我怕你生氣，我怕會有爭吵」，夏克立則說「其實就是要溝通」，後來她才慢慢學習該如何表達自己的想法，再去和先生溝通，她最後也沒有批評夏克立，反而是檢討自己，「在這婚姻裡面反而是我要學習比較多」。（編輯：郭佩蓉）