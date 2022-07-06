COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「女強男弱」3夫妻檔婚變連爆！這1對成模範　穩定關鍵曝

▲藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，卻在今（6）日驚傳婚變消息，引發各界關注。（圖／夏克立臉書）
▲藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，卻在今（6）日驚傳婚變消息，引發各界關注。（圖／夏克立臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 12:01:462022-07-06 12:17:30

藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，卻在今（6）日驚傳婚變消息，引發各界關注。事實上過去在演藝圈，就曾出現多對知名的「女強男弱」的婚姻，也依序傳出婚變消息。不過仍有一對模範夫妻感情依舊穩定，而其中秘訣也隨之曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
演藝圈「女強男弱」夫妻檔現況

黃嘉千與夏克立

49歲女藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，給外界相當幸福美滿的形象，不過因疫情關係，近幾年過著分隔兩地生活，今（6）日被媒體爆出婚變，且由黃嘉千主動提告，讓外界相當震撼。

▲大S和汪小菲見面4次閃婚，生下一雙兒女，婚姻維持10年告吹。（圖／大S微博）
▲藝人大S與前夫汪小菲在去年11月底發布離婚聲明，12年婚姻宣告終結。（圖／大S微博）
大S與汪小菲

藝人大S與前夫汪小菲在去年11月底發布離婚聲明，12年婚姻宣告終結。前婆婆張蘭也曾在直播中大談婚姻相處話題，當時也意有所指稱「活生生的一個暖男把他逼成了渣男。妳回憶想一想，是自己的錯，還是咱們太強勢了」。

不過大S後續又與20年前舊愛具俊曄閃婚，如同偶像劇般的劇情，讓這對佳偶在20年後終獲圓滿結局。

▲大S親吻具俊曄，表情相當沉醉。(圖／翻攝asosbarbiedee IG)
▲大S親吻具俊曄。(圖／翻攝asosbarbiedee IG)
郭宗坤與柯以柔

女藝人柯以柔與名廚郭宗坤2017年爆出婚變，女方更指控郭宗坤出軌餐廳女員工，訴請離婚並求償120萬元。兩人離婚官司纏訟多年，在今年6月14日時高等法院二審判決出爐，維持一審判准離婚與郭男須賠償40萬的判決，全案仍可上訴。

▲郭宗坤和柯以柔的離婚官司打了4年尚未落幕。（圖／翻攝郭宗坤、柯以柔FB）
▲郭宗坤和柯以柔的離婚官司打了4年多尚未落幕。（圖／翻攝郭宗坤、柯以柔FB）
而當時婚變消息傳出時，更有知情人士稱「因女方強勢，常嫌男方不會賺錢，造成自尊心受損嚴重」的說法出現，不過柯以柔本人也做出回應「如果我可以當那個公主，何必當每天批奏摺的皇上呢？」

陶子與李李仁

陶子與李李仁這對曾被外界視為「女強男弱」代表性的模範夫妻檔，時至今日仍感情美滿，而陶子也曾在參加Ella婚禮時傳授自己的馭夫之道「女生要常扮演不同角色保持新鮮感，有時溫柔低調，該強勢的時候要強勢」。（編輯：潘毅）

▲陶晶瑩李李仁以情定晶世酒歡慶水晶婚。（圖／NOWnews資料照片）
▲陶晶瑩李李仁以情定晶世酒歡慶水晶婚。（圖／NOWnews資料照片）

黃嘉千上節目認「問題都在」！10字談婚姻領悟：恆久忍耐

黃嘉千突傳婚變！異國婚姻難經營　「她們」全選心碎放手

黃嘉千傳婚變！戳破異國婚粉紅泡泡　文化差異問題大

月薪高也不敢生！70K妹嘆「被時代剝奪」　八年級爆共鳴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀