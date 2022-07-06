「女強男弱」3夫妻檔婚變連爆！這1對成模範　穩定關鍵曝

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黃嘉千與夏克立
49歲女藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，給外界相當幸福美滿的形象，不過因疫情關係，近幾年過著分隔兩地生活，今（6）日被媒體爆出婚變，且由黃嘉千主動提告，讓外界相當震撼。
大S與汪小菲
藝人大S與前夫汪小菲在去年11月底發布離婚聲明，12年婚姻宣告終結。前婆婆張蘭也曾在直播中大談婚姻相處話題，當時也意有所指稱「活生生的一個暖男把他逼成了渣男。妳回憶想一想，是自己的錯，還是咱們太強勢了」。
不過大S後續又與20年前舊愛具俊曄閃婚，如同偶像劇般的劇情，讓這對佳偶在20年後終獲圓滿結局。
郭宗坤與柯以柔
女藝人柯以柔與名廚郭宗坤2017年爆出婚變，女方更指控郭宗坤出軌餐廳女員工，訴請離婚並求償120萬元。兩人離婚官司纏訟多年，在今年6月14日時高等法院二審判決出爐，維持一審判准離婚與郭男須賠償40萬的判決，全案仍可上訴。
而當時婚變消息傳出時，更有知情人士稱「因女方強勢，常嫌男方不會賺錢，造成自尊心受損嚴重」的說法出現，不過柯以柔本人也做出回應「如果我可以當那個公主，何必當每天批奏摺的皇上呢？」
陶子與李李仁
陶子與李李仁這對曾被外界視為「女強男弱」代表性的模範夫妻檔，時至今日仍感情美滿，而陶子也曾在參加Ella婚禮時傳授自己的馭夫之道「女生要常扮演不同角色保持新鮮感，有時溫柔低調，該強勢的時候要強勢」。（編輯：潘毅）