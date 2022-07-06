黃嘉千傳婚變！戳破異國婚粉紅泡泡　文化差異問題大

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女星艾莉絲第一段婚姻是嫁給日籍老公荒木留，兩人雖然交往2個月就閃婚，最終仍不敵彼此文化差異而分開。艾莉絲曾坦言，因老公荒木留個性較大男人，讓她無法接受，且彼此相處上處處有摩擦，最終只好離婚收場。
艾莉絲離婚後遇上第二任老公法國外交官馬培迪，兩人雖然仍有文化上的差異，但對方相當尊重艾莉絲，且支持她的事業，讓她感受到「真正的愛應該有什麼模樣」。
馬丁
來自瑞典的方馬丁是電視節目《2分之一強》的固定班底，他與前妻Shanon於2019年宣布離婚，兩人還是維持良好關係，而雙方育有1子，但兩人在育兒觀念上其實有很大的差異。
馬丁曾於節目舉出幾個例子，指出只要出門在外，Shanon常告誡兒子不能用手亂摸，某次兒子跌倒竟用手肘去擋，理由只因怕被媽媽罵。而Shanon也常教育兒子有禮貌，某次兒子對想摸自己的陌生長輩表達排斥，卻被媽媽提醒「不要這麼兇，要有禮貌」，但馬丁認為禮貌不應是無條件。
歐陽靖
女星歐陽靖與日本攝影師老公RK（小菅亮輔）於2020年結婚，兩人育有一子「新醬」，歐陽靖曾於節目上分享，與老公在生活上的文化差異，某次歐陽靖在晚上將髒衣服丟進洗衣機，卻被RK責罵「很不懂禮貌」，困惑之下詢問其他姊妹，才明白日本人衣服晚上不洗衣服，認為晚上洗「衣服會臭」，必須等到凌晨4點起床才行。但歐陽靖媽媽譚艾珍出招，趁RK到台灣時帶他到陽台，讓RK看見住家晚上晾的衣服，才使RK接受習慣。
不僅如此，歐陽靖懷孕時遇上疫情，一開始為了讓孩子有安全的成長環境，決定獨自從東京回台灣待產，而日本疫情突然失控，但RK表態想要歐陽靖和孩子回到日本，待在他身邊輔佐事業；但歐陽靖不願冒這個風險，認為RK工作處是當時日本疫情最嚴重的歌舞伎町，且RK又以輕忽態度看待疫情，忍痛決定繼續分居。
李愛綺
金曲台語歌后李愛綺2008年與美國籍老公，兩人育有1子1女，但李愛綺曾表示與老公在教育子女上有很大的差異，舉例來說，小時候兒子想要摸插座，李愛綺心急馬上想制止，但Duke卻說「讓他摸啊，他電到就不敢摸」，Duke認為孩子不該過度保護，受過傷就懂得害怕。
但看似淡定的Duke，在育兒上也有在意的點，李愛綺受訪時分享，Duke不喜歡別人誇兒子帥，害怕孩子因此太過驕傲，也怕兒子認為長得帥就不用努力。所以，只要Duke聽到有人誇兒子帥，就會補一句「不，你好醜」，讓李愛綺相當傻眼。但時間久了，李愛綺也漸漸接受老公的教育觀念，彼此一同摸索找出育兒方式。（編輯：陳雅雲）