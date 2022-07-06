黃嘉千女兒「夏天」取名故事超荒謬！夏克立認第一眼嚇壞
藝人黃嘉千今（6）日驚傳與加拿大籍老公夏克立正在打離婚官司，黃嘉千發聲明證實，表示「離婚的決定與過程非常艱難，這個決定也是很不得已」，讓外界感到十分震驚。事實上，黃嘉千與夏克立時常一同出席節目，也曾大聊第一眼見到剛出生的女兒的趣事，以及女兒為何叫做「夏天」的背後原因。
黃嘉千與夏克立曾上張小燕所主持的電視節目《小燕有約》，黃嘉千在節目上爆料，女兒名字「夏天」其實是夏克立所取的，但取名由來卻是「因為他（夏克立）認識的字不多」，夏克立解釋「因為我是夏先生，她也是夏，然後加一個字」、「夏天很容易寫」，意外說出女兒取名故事相當無厘頭。
此外，黃嘉千還透露，夏天剛出生時，夏克立一開始內心曾有疑問「孩子到底是不是我的啊」，原來是因夏天出生時完全不像外國人，才讓夏克立產生了這樣的問題。而黃嘉千也笑說，許多媽媽生產完第一句都是問孩子健不健康，她卻是「小孩子像不像外國人」，讓張小燕當場笑翻，夏克立在一旁也說「我覺得你為什麼會問這個問題，除非你覺得小孩子『可能』不像外國人，所以我就暈倒了。」
黃嘉千解釋，當時她認為既然都和外國人交往，就應該生個「洋娃娃」。但有趣的是，當時夫妻倆的對話，讓在一旁護理師相當不解，而護理師甚至不小心脫口說出「怎麼辦？一點都不像」、「怎麼辦？應該怎麼回答？」最後護理師則尷尬安慰「小孩很白！」讓兩人當場哭笑不得。
黃嘉千與夏克立一起陪伴彼此16年，卻在今日傳出婚變消息，再次回顧兩人昔日恩愛放閃的畫面，也讓人感嘆曾經如此濃情密意，如今卻要走入開打離婚官司的局面。（編輯：陳雅雲）