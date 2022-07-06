男友捧鑽戒求婚！她怒嫌「不夠浪漫」　尷尬下場網友讚翻

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原PO表示，自己當下先收下鑽戒，但有要求男友需補一個求婚儀式，否則她決不會同意結婚。不料男友當場暴怒，在眾人面前怒吼「我沒有錢了，信用卡因為買戒指刷爆了，妳到底還想怎樣？」因為餐廳人潮很多，她只好先行離開「實在是太丟臉了，我就離開了」。
回家後原PO傳訊息給男友，再次提出自己的不滿「我不想怎樣，只要一個隆重又浪漫的求婚儀式，這是每個女人都希望的吧？我也不貪心，不期望像我閨蜜的老公那樣，直接包高級餐廳，還有滿走廊的玫瑰，我的要求已經很卑微了」她也在文中強調，知道男友薪水不高，自己已經有包容與體諒了。
沒想到男友對訊息已讀不回，直到昨（5）日中午，男友來電要求分手，並要原PO歸還鑽戒，讓她當場崩潰「不覺得他太過份了嗎？交往2年了說分就分？把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎？」
文章被轉發至《爆料公社》，萬名網友全部挺了，怒斥她「戒指可以還人家了嗎？還有自己愛慕虛榮別把女生都拖下水」、「一個貪得無厭，一個情商太低」、「明明就自己虛榮心做祟，不要用什麼美其名的浪漫來綁架妳所謂的愛」、「明明心裡就想要跟閨蜜一樣，還說要求不多，把戒指還人家吧」。
知名網紅「潔哥」李秉潔，也在留言區中現身喊話「這種創作文大家很認真」，網友則笑回「我怎麼覺得真的有這種人」、「仇女的太多了，沒辦法」、「認真就輸了」。（編輯：鍾怡婷）