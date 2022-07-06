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男友捧鑽戒求婚！她怒嫌「不夠浪漫」　尷尬下場網友讚翻

▲原PO認為，男友的求婚儀式不夠浪漫。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO認為，男友的求婚儀式不夠浪漫。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 14:56:19

求婚儀式該有多隆重？一名女網友匿名討拍，她提到上週男友找了幾位友人見證，並在一間「普通簡餐廳」捧鑽戒求婚，讓原PO相當嫌棄，稱現場完全不浪漫，讓她氣得「先收下1克拉鑽戒」，並且要求男友補辦求婚儀式，否則就不願意嫁。不料男友立刻爆走離場，事後更用電話分手，並要求女子歸還鑽戒，讓網友看完紛紛笑喊「恭喜男方解脫」。

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▲原PO的要求惹怒男友，小倆口不歡而散，最終求婚不成還導致分手。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO的要求惹怒男友，小倆口不歡而散，最終求婚不成還導致分手。（示意圖／取自unsplash）
根據女網友於《匿名公社》抱怨，自己在上星期終於收到男友的求婚了！但卻只在普通的餐廳，以及簡單邀請親近好友見證，就算男友拿出了1克拉鑽戒表達心意，原PO仍感到相當不滿「布置上只有幾顆氣球和幾束花...說過很多次了，一生一次的求婚，我想要浪漫一點的，可以讓我感動的那種」，並且她希望以後能告訴孩子「爸爸以前對我有多好！」

原PO表示，自己當下先收下鑽戒，但有要求男友需補一個求婚儀式，否則她決不會同意結婚。不料男友當場暴怒，在眾人面前怒吼「我沒有錢了，信用卡因為買戒指刷爆了，妳到底還想怎樣？」因為餐廳人潮很多，她只好先行離開「實在是太丟臉了，我就離開了」。

回家後原PO傳訊息給男友，再次提出自己的不滿「我不想怎樣，只要一個隆重又浪漫的求婚儀式，這是每個女人都希望的吧？我也不貪心，不期望像我閨蜜的老公那樣，直接包高級餐廳，還有滿走廊的玫瑰，我的要求已經很卑微了」她也在文中強調，知道男友薪水不高，自己已經有包容與體諒了。

沒想到男友對訊息已讀不回，直到昨（5）日中午，男友來電要求分手，並要原PO歸還鑽戒，讓她當場崩潰「不覺得他太過份了嗎？交往2年了說分就分？把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎？」

文章被轉發至《爆料公社》，萬名網友全部挺了，怒斥她「戒指可以還人家了嗎？還有自己愛慕虛榮別把女生都拖下水」、「一個貪得無厭，一個情商太低」、「明明就自己虛榮心做祟，不要用什麼美其名的浪漫來綁架妳所謂的愛」、「明明心裡就想要跟閨蜜一樣，還說要求不多，把戒指還人家吧」。

知名網紅「潔哥」李秉潔，也在留言區中現身喊話「這種創作文大家很認真」，網友則笑回「我怎麼覺得真的有這種人」、「仇女的太多了，沒辦法」、「認真就輸了」。（編輯：鍾怡婷）

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