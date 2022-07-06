謝和弦選北市議員！曬「競選背心」吐6字 網見顏色嗨翻
歌手謝和弦日前宣布參選台北市中正、萬華區議員，他為此不僅將頭髮染回黑色，昨（5）日也曝光自己的競選背心，而網友見到配色也嗨翻直呼「這顏色是你的顏色」、「想要一件」。
謝和弦上月10日拋下震撼彈，宣布參選台北市議員，主張自己的政見就是台灣紅燈區落地，降低犯罪率，更希望下一代的台灣小孩都能沒罪惡感的使用大麻。並將砲口對準國民黨台北市長參選人蔣萬安，先酸他改姓是為了選舉，又指出蔣萬安的競選主視覺設計抄襲鴻海電動車發表會的LOGO。
而謝和弦昨（5）日在臉書發文表示「要認真了，哈們」，並PO出競選背心的照片，而背心顏色分別是螢光綠和黑色，網友們看了紛紛直呼「這個顏色，是你的顏色，哈們」、「天啊，阿扣是玩真的耶！」、「想要一件」、「很多事情需要改變，就靠你了，加油！」、「唯一支持謝和弦」、「祝你高票當選，為民喉舌，廢除不合時宜的法令，讓自由不在只是劃地自限的僞自由。你，不錯，我喜歡，定支持你。」、「凍蒜」。（編輯：郭佩蓉）
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