下半年「犯小人」機率多高？命理師揭榜：3星座處危機級

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2022的下半年，金牛座、獅子座、天蠍座這三個星座，你們犯小人指數是最平安的。七月份開始，你的運勢漸漸好轉，無論是職場上和同事意見不同、出現爭執，或和戀人之間的誤會摩擦，你們都可以彼此坦誠心聲、並體諒對方、替他著想，事情也就圓滿落幕，甚至和同事間的團隊精神會更加強烈、和戀人的感情更加親密增溫。
只要留意從現在開始到年底，在工作或和朋友相處，行事都需低調謹慎，不需為了一時風光而去搶風頭。凡事收斂好步調、韜光養晦，小人自然退散，你能平安的渡過2022下半年！
犯小人指數【小麻煩】等級－巨蟹、處女、水瓶
2022的下半年，巨蟹座、處女座、水瓶座這三個星座要稍稍留意，你們犯小人的指數略高。從七月份開始，你的心思變得較為敏感，四周環境的生活品質對你影響非常的大。以前隔壁鄰居的聊天聲、或樓上嘻鬧的小孩，或者是辦公室的電話聲、影印機、同事的講話聲，你都不覺得有什麼，但最近卻會開始受到了干擾，連帶心情也變得焦躁、無法集中思緒，感覺什麼事都不能處理的盡善盡美。
建議你帶著善意，和他們適當溝通、以及協調，委婉說出自己的難處，只要態度誠懇、溫和，相信他們一定能夠理解你的，你2022也會一路順遂到年底。
犯小人指數【大麻煩】等級－雙子、射手、雙魚
2022的下半年，雙子座、射手座、雙魚座這三個星座要開始當心，你們犯小人的指數很前面。從七月份開始，你的人際方面容易狀況連連，特別是愛情方面，會有舊愛糾纏、或第三者出現，打亂你們的感情。單身的人，你好不容易遇上心儀對像，兩人也正在最美的朦朧曖昧期，但是對方的舊愛卻忽然回頭攪局，使得你們相戀的機率降低。
有伴的人，要小心會有第三者介入你們的感情，他可能會散布了一些謠言、說些似是而非的話，令你和情人忽然對這一段感情沒信心，感情搖搖欲墜。建議你要多信任自己和另一半，多和對方好好的溝通，有小誤會立馬解決、別悶在心裡，你們一定能夠順利度過2022！
犯小人指數【危機級】等級－白羊、天秤、摩羯
2022的下半年，白羊座、天秤座、摩羯座這三個星座的皮要繃緊了，你們犯小人的指數是紅色警報、屬於危機級。從七月份開始，你在職場上各種的麻煩不停出現，明明案子已快完成、卻忽然出現狀況，或客戶臨時取消了訂單，接二連三的棘手問題使你一個頭兩個大，更別說是信錯了人、站錯隊而無辜受到牽連。
建議你，和人合伙或是用人之前，一定需要仔細的瞭解，別誤信小人，以免原本你自己可以完成的事，跟錯人反而會弄巧成拙、而碰了一鼻子灰；也要留意潔身自愛、專注自家，避免亂跟風向而使自己受累。（編輯：潘毅）
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