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省思2關鍵！跟著有錢人尋找資金避風港

▲對市場變動嗅覺敏銳的富人們，近期做了哪些資金配置調整？偏好投資哪類資產？（圖／Shutterstock）
▲對市場變動嗅覺敏銳的富人們，近期做了哪些資金配置調整？偏好投資哪類資產？（圖／Shutterstock）

財經中心/綜合報導

2022-07-06 20:00:00

近期衰退陰霾加劇，全球金融市場大殺盤；當散戶還沉浸在悲觀情緒當中，有錢人早已悄悄重新布局，不僅是為保全資產，更是為未來找機會。對市場變動嗅覺敏銳的富人們，近期做了哪些資金配置調整？偏好投資哪類資產？

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根據《財訊》指出，這波金融市場波動，有人黯然離場，有人處之泰然。「目前還不錯啊，撿了一點便宜中概股和台股，當然可能還會繼續跌，但沒有太擔心。」2021年就著手調整資產配置的投資部落客「銀行家尼莫」淡定地說。
 
台股也自高檔回落逾兩成，七月一日大盤融資維持率殺至135.5％，融資水位單日驟降百億元。投資市場悲觀情緒濃厚，但對富豪及高資產族群的影響，可能沒有外界想像得大，因為他們早已重新布局資產。
 

▲財訊
▲超級富豪的家族辦公室重新審視投資選項，尋求除了股債外匯等傳統金融工具之外更多元的收益方案。（圖／財訊雙周刊）
根據瑞銀今年六月發布的《全球家族辦公室報告》顯示，受惠於貨幣量化寬鬆，過去三年金字塔頂端族群財富持續成長，但去(2021)年高通膨、央行流動性縮減及利率上升，已迫使超級富豪的家族辦公室重新審視投資選項，尋求除了股債外匯等傳統金融工具之外更多元的收益方案。其中，最重要的調整就是減少債券、增持股票，並明顯擴大另類投資配置，包括私募股權、債務和房地產。

台灣富豪們也進行了類似的資產再平衡。儘管受疫情衝擊，近三年受惠於全球對半導體產品需求的高張、境外資金回流政策持續發酵、經濟成長以及資本市場熱絡等題材，《富比世》榜上的台灣富豪人數不減反增，資產規模也持續增加。

根據中國信託銀行與資誠PwC聯合會計師事務所共同發布的《台灣高資產客群財富報告》統計，2021年有高達92％的台灣高資產客群財富增長。 該調查依據國富統計、家庭收支研究及《富比世》富豪排行榜等資訊，推算出台灣淨資產三千萬元以上的高資產客群人數與資產規模，近四年連年成長，到2022年時已達50.79萬人總資產規模則達到34.88兆元。 

配置比重衰退最多的是保險。中信《台灣高資產客群財富報告》顯示，2019年有60％的富人利用保險作為境內主要投資產品，到2022年僅剩21％，顯然在低利時代下，用保險理財已不敷所需。相較之下，投資國內外不動產、海外股票、ETF的比重都比過去增加。

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