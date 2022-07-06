省思2關鍵！跟著有錢人尋找資金避風港

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台股也自高檔回落逾兩成，七月一日大盤融資維持率殺至135.5％，融資水位單日驟降百億元。投資市場悲觀情緒濃厚，但對富豪及高資產族群的影響，可能沒有外界想像得大，因為他們早已重新布局資產。
根據瑞銀今年六月發布的《全球家族辦公室報告》顯示，受惠於貨幣量化寬鬆，過去三年金字塔頂端族群財富持續成長，但去(2021)年高通膨、央行流動性縮減及利率上升，已迫使超級富豪的家族辦公室重新審視投資選項，尋求除了股債外匯等傳統金融工具之外更多元的收益方案。其中，最重要的調整就是減少債券、增持股票，並明顯擴大另類投資配置，包括私募股權、債務和房地產。
台灣富豪們也進行了類似的資產再平衡。儘管受疫情衝擊，近三年受惠於全球對半導體產品需求的高張、境外資金回流政策持續發酵、經濟成長以及資本市場熱絡等題材，《富比世》榜上的台灣富豪人數不減反增，資產規模也持續增加。
根據中國信託銀行與資誠PwC聯合會計師事務所共同發布的《台灣高資產客群財富報告》統計，2021年有高達92％的台灣高資產客群財富增長。 該調查依據國富統計、家庭收支研究及《富比世》富豪排行榜等資訊，推算出台灣淨資產三千萬元以上的高資產客群人數與資產規模，近四年連年成長，到2022年時已達50.79萬人總資產規模則達到34.88兆元。
配置比重衰退最多的是保險。中信《台灣高資產客群財富報告》顯示，2019年有60％的富人利用保險作為境內主要投資產品，到2022年僅剩21％，顯然在低利時代下，用保險理財已不敷所需。相較之下，投資國內外不動產、海外股票、ETF的比重都比過去增加。