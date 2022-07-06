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不想吃皮！日推主一招讓水蜜桃「光溜溜」　網：懶人救星

▲水蜜桃鮮甜又多汁，是許多民眾熱愛的水果之一，不過有些人不喜歡果皮的口感，會習慣先剝皮後再食用。（示意圖／取自unsplash）
▲水蜜桃鮮甜又多汁，是許多民眾熱愛的水果之一，不過有些人不喜歡果皮的口感，會習慣先剝皮後再食用。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 22:48:15

每到暑假就是台灣水蜜桃的產季，果肉鮮甜又多汁，還會散發濃濃的香氣，是讓許多民眾難以抗拒的水果之一，不過有些人不愛吃水蜜桃的皮，但每一次剝皮又是一大麻煩，不僅很難一次剝乾淨，還總是弄得手濕濕的又不停滴汁。而日本就有一名主婦分享水蜜桃的輕鬆剝皮法，網友看了全大讚：「懶人救星！」

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住在日本東京一名女推主@mizuki32k表示，目前是日本水蜜桃的盛產旺季，自己愛吃水蜜桃但不愛其果皮的口感，偶然發現一招輕鬆替水蜜桃剝皮方法，第一步就是先用水果刀在水蜜桃上劃一個十字，第二步將水蜜桃放進沸水裡浸泡10到20秒，第三步驟則是取出後將立刻放進冰水裡冷卻，第四步就可以輕鬆地將水蜜桃的外皮剝得乾乾淨淨！

▲推主將劃十字的水蜜桃先浸泡沸水後再泡冰水，利用熱脹冷縮原理就可以輕鬆又完美地去皮。（圖／推特帳號mizuki32k）
▲推主將劃十字的水蜜桃先浸泡沸水後再泡冰水，利用熱脹冷縮原理就可以輕鬆又完美地將皮去除乾淨（圖／推特帳號mizuki32k）
根據推主的說法，水蜜桃浸泡在沸水與冰水後味道沒有改變，但是卻讓剝皮的方式快速很多！而根據《NOWnews》先前曾報導過「吃葡萄懶剝皮！日職人一招『秒變光溜溜』：水蜜桃也適用」，同樣也是利用熱脹冷縮的原理，讓果肉跟果皮分離，這樣就能無痛又乾淨地去果皮，讓水蜜桃變得光溜溜！

網友看了PO文後都紛紛表示：「我都是用菜刀削皮，這方法太棒了」、「真的是懶人救星」、「我煮番茄也是這樣去皮」、「每次剝水蜜桃的皮都剝好久，現在有撇步可以試試看了」、「終於不用每次剝皮都把水蜜桃剝得爛爛了」。（編輯：陳珮瑜）


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