婆婆靠「出租尪」賺錢！公公輪流被金主包養　晚年慘況曝

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而婆婆生了小叔後，落下了婦科疾病，便和公公開始了無性婚姻，偏偏公公生性風流，兩人只是為了孩子維持表面上家庭的和平，直到孩子成年後，婆婆的生意出了問題，經濟狀況大不如前，只能勉搶維持基本開銷。
公公在孩子國中畢業後，便和婆婆各過各的日子，由於公公嘴甜會哄女人，當年被某集團千金包養，每個月會按時付給婆婆安家費用，「自此開始了出租老公的賺取收入的畸形婚姻」。
和千金分手之後，公公又被下一個金主包養，因此當年原PO嫁進去，還得恭敬地叫金主一聲「阿姨」，但她的婚姻也因老公染毒很快就破裂了，經歷夫家一番磨難，原PO才知道如果她離婚了，就沒人來負責養家糊口的擔子，因此後來把近200萬的扶養費轉給前夫才成功重新獲得自由。
而原PO也透露公婆的結局，由於公公年老色衰，一個個金主都已不如以往出手大方，兩個兒子也因毒品問題相繼入獄服刑，家中沒人能負責養育兩老，重擔便落到了「孫」字輩上，原PO也為了讓兒子不要負擔太重，只好到處申請政府補助。貼文曝光後，宛如八點檔般的劇情讓網友全看傻了眼。（編輯：賴禹妡）
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