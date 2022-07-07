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婆婆靠「出租尪」賺錢！公公輪流被金主包養　晚年慘況曝

▲原PO透露，由於公公嘴甜會哄女人，被各個金主包養，婆婆便開始了出租老公的畸形婚姻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO透露，由於公公嘴甜會哄女人，被各個金主包養，婆婆便開始了出租老公的畸形婚姻。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 07:32:55

家家有本難唸的經，但這曲折離奇的家庭故事讓網友全看傻了眼！就有一名女網友分享，她的公婆為了換取安家費，維持了畸形的「出租老公」生活已久，但最後兩老不但窮困潦倒，兒子還相繼入獄，淒慘下場不禁令人唏噓。 

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該名網友在「匿名公社」中貼文，她表示自己20歲就嫁進夫家，同年生了兒子，在大家眼裡婆家經濟狀況屬於小康以上，但其實早已殘破不堪，公公從出生到如今已年近八十高齡，卻從未經歷什麼叫養家糊口，幼時家境富裕靠爸媽擔著，娶妻之後因為婆婆做生意能力強，便又在家裡過著紈褲子弟的生活，「白天去台北舞廳跳舞，晚上回家安撫老婆」。 

而婆婆生了小叔後，落下了婦科疾病，便和公公開始了無性婚姻，偏偏公公生性風流，兩人只是為了孩子維持表面上家庭的和平，直到孩子成年後，婆婆的生意出了問題，經濟狀況大不如前，只能勉搶維持基本開銷。 

▲公公病逝之後，原PO不斷苦求，希望婆婆刁難、為難她，原因曝光暖哭全場。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲原PO也透露公婆的結局，由於公公年老色衰，一個個金主都已不如以往出手大方，兩個兒子也因毒品問題相繼入獄服刑，兩老最終只能靠政府補助過活。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
公公在孩子國中畢業後，便和婆婆各過各的日子，由於公公嘴甜會哄女人，當年被某集團千金包養，每個月會按時付給婆婆安家費用，「自此開始了出租老公的賺取收入的畸形婚姻」。 

和千金分手之後，公公又被下一個金主包養，因此當年原PO嫁進去，還得恭敬地叫金主一聲「阿姨」，但她的婚姻也因老公染毒很快就破裂了，經歷夫家一番磨難，原PO才知道如果她離婚了，就沒人來負責養家糊口的擔子，因此後來把近200萬的扶養費轉給前夫才成功重新獲得自由。 

而原PO也透露公婆的結局，由於公公年老色衰，一個個金主都已不如以往出手大方，兩個兒子也因毒品問題相繼入獄服刑，家中沒人能負責養育兩老，重擔便落到了「孫」字輩上，原PO也為了讓兒子不要負擔太重，只好到處申請政府補助。貼文曝光後，宛如八點檔般的劇情讓網友全看傻了眼。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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