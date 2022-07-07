婚姻難經營！結婚10年人夫「6招」維持感情　網認同狂讚

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第一「時時感恩」，無論在一起多久，都要感謝彼此為愛付出，沒有人做那些生活瑣事，就沒有完整的感情基礎。感恩是懂得珍惜，哪怕是微不足道的小事，都應該保持如此心態，「愛情是付出不是索求。彼此都願意為這份感情付出，只是一句謝謝應該不難！謝謝！有你真好」。
第二「不吝嗇讚美」，發自內心稱讚，也許一個讚、一個笑容、一句話都好，不僅是讓對方開心，也是跟自己說「眼光不錯」，有些話蠻肉麻，但關起門來說有何不可？噁心彼此也是一種樂趣；第三「親密舉動」，其實不是床上的親密，才能維持彼此感情。平時互動上可以多一點接觸。簡單的牽手、擁抱、親吻等等身體接觸，都有助於維持彼此關係。
第四「理解、信任與支持」，懂不懂彼此並非最重要的事，理解與信任更重要！ 為了讓老婆懂我一些，主動告訴她我喜歡什麼，甚至告訴她當我生氣時怎麼辦；第五「隨她任性」，舉例她之前買了一個躺椅，健腹運動用。買的時候信誓旦旦，用沒幾次就放滿衣服，後來又想買健身車，有了前車之鑑果斷拒絕！但她死皮賴臉的磨，最後彼此達成協議，她承諾會堅持下去，所以就買了！ 不負眾望，現在成為衣架，「雖然現在偶爾會拿來調侃，但就隨她吧，反正這也不會是最後一個衣架」。
最後「保持幼稚」，在彼此面前，永遠都是年輕幼稚。 愛情本來就不是講理的關係，相處間的互動輕鬆自然就好。而人生中最不講理的年紀，不就是小時候，那種天真、無賴、隨性、開朗、活潑等幼稚的自己，「這幼稚是對內，不是對外。 維持，不一定需要刻苦。也許生活不容易，環境不允許，但感情應該成為調劑，讓外在壓力釋放，讓內心有立足的角落。 我相信這樣的我們，無論幾個十年都能保持快樂與幸福」。
貼文一出，掀起熱議，「好棒喔，謝謝你，祝你們幸福，也祝我早日找到另一半」、「已收藏」、「理解信任與支持、偶爾幼稚這兩點我很認同！每天在家看著爸爸媽媽結婚21年，相處模式就是這樣子，他們兩位也是我心中最理想、最美好的愛情」、「好文推推。經歷了幾段感情學到了很多，現在跟現任穩定這麼久的相處模式確實就跟內文一樣」。（編輯：郭佩蓉）