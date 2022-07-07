2000cc牛奶要過期！他崩潰求救 網曝「狠招」整罐秒解決
牛奶除了可以拿來飲用外，還有許多用途！就有一名網友求救，他買了2000cc的鮮奶後，放在冰箱忘記了，等到想起時，發現只剩15分鐘就要過期了，因此崩潰求助「要怎麼處理？」貼文一出，網友們一面倒勸原PO整罐倒進去鍋子裡，煮香濃美味的牛奶鍋。
該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「冰箱找到一罐今天到期的2000cc鮮奶怎麼辦」為題，表示上禮拜買了一罐2000cc的鮮奶，冰在冰箱後卻完全忘記這回事，直到稍早才看到，沒想到卻發現保存期限就到今天為止，再過15分鐘就過期了，讓他崩潰喊：「有沒有有要怎麼處理的八卦？」
貼文曝光後，網友們一面倒勸原PO煮香濃美味的「牛奶鍋」，「煮火鍋超棒」、「直接倒到鍋子裡煮牛奶鍋啊」、「拿來煮火鍋」、「牛奶火鍋」、「煮牛奶鍋」、「認真回，拿去煮火鍋，當今晚的宵夜」，還有人建議，「2000cc三天內喝完，也是很撐！打果汁牛奶、煮玉米或南瓜濃湯、白醬pasta」。
另外，也有網友指出，「保存期限是參考用的，沒過不代表不會壞過了，也不代表壞了，要會自己判斷」、「牛奶也不是一過期就馬上變質，但也不是像老一輩說放冰箱的東西就不會壞，要懂判斷」、「牛奶不要結塊或有異味都還能喝，英國已經在考慮直接不寫保存期了」、「不會怎樣啊，保存期限只是參考」、「保存期限其實大多是賞味期限啦，過期好幾天你有放在適當環境其實是沒問題的，不會馬上壞，如果你又沒開過的話」。（編輯：賴禹妡）