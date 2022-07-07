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搶搭半導體擴廠潮！台積電將冷門化工翻紅　啟動轉型契機

▲台積電持續對供應鏈灌注綠色製造的觀點，特化廠誰能先做好綠色製造、可回收經濟，誰就可能脫穎而出。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電持續對供應鏈灌注綠色製造的觀點，特化廠誰能先做好綠色製造、可回收經濟，誰就可能脫穎而出。（圖／美聯社／達志影像）

財經中心/綜合報導

2022-07-07 20:00:00

日本311地震及2019年台積電南科廠的光阻劑事件，台灣特用化學產業迎來關鍵轉型契機；近兩年又因為各大晶圓廠擴大資本支出，讓昔日冷門的特化產業翻紅。根據《財訊》指出，昔日超冷門化學產業，自從搭上最火燙的半導體產業後，「特用化學」這個既熟悉又陌生的領域，搖身一變成為眾人關心的大熱門。

某特化業者也指出，「以電子級硫酸為例，全台廠商產量，基本上也不夠台積電一家的需求量。」由此可見，特用化學品廠商的成長空間很大。另從經濟部統計處公布的數據觀察，外銷訂單由第一季的暢旺，到了四月則出現年減5.5％之際，化學品產業卻始終保持雙位數的穩健增長。

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▲台積電
▲近兩年又因為各大晶圓廠擴大資本支出，讓昔日冷門的特化產業翻紅。(圖/財訊雙周刊)
《財訊》分析，催生台灣半導體特用化學大爆發的，則是2019年台積電南科廠的光阻劑事件。當年因為特化供應商提供的一批光阻劑中，特定原料成分處理方式與過去不同，導致光阻劑中產生異質聚合物，台積電被迫報廢晶圓十萬片，損失五億美元左右，影響包括蘋果、輝達、超微等重量級客戶。
 
晶圓代工產業的每一個環節都不得出錯，對台積電來說，必須好好培養自家供應鏈，避免類似事件再次發生，這個想法成為助長台灣特化產業的分水嶺，半導體也因此事件，成為台灣特化產業最大的推動力。

根據《財訊》報導，「台灣化工產業升級到半導體規格，台積電可說是厥功甚偉。」特化業者指出，當初台積電就公開表示，積極推動在地供應鏈升級，不管是零組件、後段設備到化學材料等，台灣在地採購比重將逐步提高。關鍵是，隨著先進製程的演進，需要環節就更為複雜，更多樣化的工序步驟，對於化學品的純度要求與需求量也更高，這也是特化產業成長的一大主因。

元大投顧報告分析，台積電在地化不是空口說白話，而是真的付諸行動按表操課；2019年光阻劑事件後最為顯著，在地化比率從40％，一口氣增長至59％。接下來，則明確指出預計到2030年，原物料部分採購比率由當前的60％提升至64％；關鍵零組件也將由原本的50％，提升至60％。

《財訊》指出，雖然特用化學產業前景可期，但近來因為全球半導體成長力道出現雜音，晶圓大廠台積電、世界先進、力積電到聯電等，股價都出現大幅度的回檔，也拖累整體供應鏈的評價，當中，營收交出好成績的特化股，也是這一波修正的名單。

法人坦言，作為火車頭的台積電都遇上了通膨風暴，現階段特化股想要逆勢表現是有困難。股價總是反映未來，按照全球走向綠色環保，且台積電持續對供應鏈灌注綠色製造的觀點，特化廠誰能先做好綠色製造、可回收經濟，誰就可能脫穎而出。

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