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饗食天堂「吃10分鐘就走」他傻眼！全場喊1族群：真的有

▲原PO看見有人到饗食天堂用餐「吃10分鐘就走人」，讓他超震驚，貼文一出，網友也點出「這類人」，直呼「人家吃的是財富自由」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO看見有人到饗食天堂用餐「吃10分鐘就走人」，讓他超震驚，貼文一出，網友也點出「這類人」，直呼「人家吃的是財富自由」。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 12:43:05

許多台灣人喜歡和家人朋友相約到buffet吃到飽餐廳，除了享受一同歡聚的時光以外，也能同時享用到各式各樣的高級料理；而吃到飽餐廳通常要價不菲，但就有網友最近看見有人到饗食天堂用餐「吃10分鐘就走人」，讓他超震驚，貼文一出，網友也點出「這類人」，直呼「人家吃的是財富自由」。

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該名網友在PTT以「饗食天堂吃10分鐘的是什麼人？」為題發文，表示他最近在某間饗食天堂吃午餐，隔壁桌11點50分進來開始吃，結果12點就走人了，讓他十分震驚「這都什麼人啊？一個人頭快1000元欸，別叫我問他們，人已經走了」。

▲原PO看見有人到饗食天堂用餐「吃10分鐘就走人」，讓他超震驚。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO看見有人到饗食天堂用餐「吃10分鐘就走人」，讓他超震驚。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「就自助餐啊」、「說不定去上廁所啊」、「吃到一半分手吧」、「可能臨時發生變故」、「阿就吃飽了啊，不然還能是怎樣」、「網友見面約吃飯翻車」、「主管call回去」、「被On call的工程師」、「發現家裡瓦斯沒關」、「報公帳阿」、「突然肚子痛噁心吃不下吧」、「吃到一半吵架很有可能XD」、「神秘客」。

不過，也有網友突破盲點，「人家吃的是財富自由」、「提早放空台股，財富自由的人」、「人家只是去吃個點心，不是去吃大餐」、「人家是路過吃午餐，你是吃大餐」、「財富自由才有辦法這樣吃吧」、「就財富自由無誤」、「應該是財務自由的人，我之前做餐廳，的確有看過這樣子的客人！也有看過客人點桌菜，點了滿滿一桌，完全沒吃就走的人」、「錢多沒地方花啊」、「1000塊等於10塊的人生勝利組阿」、「刷新你三觀的有錢人」。

還有人分享自身經驗，「我阿姨才好笑，去那只吃水果」、「我有遇過只吃沙拉的夫妻」、「我還看過吃幾片生魚片、一杯咖啡的」、「我認識一位收租的，就常睡醒去吃喜來登下午茶，只吃一些喜歡的菜就走了，不到20分鐘」、「有認識一年吃200buffet的朋友，就只是進去吃他想吃的通常半小時就走了」、「之前吃海港遇過隔壁外國人吃15分鐘一碗擔仔麵就走了」。（編輯：郭佩蓉）

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