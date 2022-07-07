餐廳員工抱怨「這1句」觸地雷！老闆全認了：火氣會上來
許多人都有自己開店當老闆的夢想，而餐廳、咖啡廳等等更成為小資本的首選。不過就有位老闆訴苦，老員工常常吐「1句話」埋怨，讓他心裡感到相當不舒服，遭遇曝光也有不少同業認了「聽到會氣瘋」。
一位老闆在臉書《靠北員工》上發文訴苦「請問各位老闆，若遇到員工老是私底下靠背店裡生意好，搞得她很忙，狂喊『為什麼不去別間店吃飯？』該怎麼辦？」原PO也補充，自己也知道生意好唯一開心的是老闆，但但「聽到這種話難免火氣會上來，尤其還是老員工，我該要用什麼心態去面對？」
貼文曝光後立刻有不少老闆深有同感「他的薪水就是從客人吃飯來的，客人不來吃飯，他就準備吃土」、「現在的一些人真的很讓人覺得無言！一堆怕工作辛苦。希望下大雨不要有客人的！這些人的這種心態！給他300時薪一樣不會把事情做好」、「員工要閒、老闆要錢，本來出發點就不一樣」。
另也有人給予實際建議「有的會越講越肆無忌憚 ，然後慢慢越來越多人同仇敵愾，然後慢慢越來越多人都叫不動，就算你對他們再好都一樣若影響到別人太誇張 ，就請他進辦公室聊聊」、「跟她說不能在客戶面前講！畢竟是服務業」、「我以前也待過餐廳外場，內場的員工也是這樣在抱怨，但我認為每個走進來的客人都是我的薪水，但打烊前半小時進來的客人例外」。（編輯：潘毅）