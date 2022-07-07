COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

天氣太熱！日本男搭電車下身「只穿一條線」　驚人畫面曝

▲日本天氣連日高溫，竟有男子下身只穿一條線搭電車。（圖／Twitter：takigare3）
▲日本天氣連日高溫，竟有男子下身只穿一條線搭電車。（圖／Twitter：takigare3）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 15:42:43

日本近期連日高溫，東京市中心更曾連續出現9天高達35度以上的「猛暑日」，令民眾苦不堪言，能待在室內就待在室內。近日多名日本網友直擊，有位男子似乎因為天氣太熱，竟大膽地不穿褲子，只以一條紅布包裹私密部位，大辣辣地搭乘人來人往的電車，令不少人看傻了眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本網友在推特發文，說明因接連出現35度以上的猛暑日，近日就在電車上直擊一名穿著清涼的男性。照片中能看到，該男子上半身穿黑色上衣，臉因為戴上眼鏡、口罩和鴨舌帽看不清楚，可下半身非比尋常，僅用一條紅色布遮擋私密部位，一雙大長腿直接秀在大庭廣眾下，身旁乘客則與他隔一個位子乘坐。

▲近日日本有男子下身僅著一條紅布搭電車。（圖／Twitter：takigare3） 
▲近期日本有男子下身僅著一條紅布搭電車。（圖／Twitter：takigare3） 
推主透露這張照片拍攝於埼京線的列車，而此名男性似乎在池袋站下車。貼文發出後引發軒然大波，原來目擊此景的民眾不只一人，紛紛向推主分享他們拍攝到的照片。

▲男子僅著一條紅布在月台等車。（圖／Twitter：takigare3）
▲男子僅著一條紅布在月台等車。（圖／Twitter：takigare3）
▲從後方看，男子的大長腿一覽無遺。（圖／Twitter：takigare3）
▲從後方看，男子的大長腿一覽無遺。（圖／Twitter：takigare3）
網友回覆「我在另一條線上見過一位穿著緊身連衣褲的老人，但這也很激烈」、「這是變態假面的變形版嗎？」、「我不想坐在他坐過的座位上」、「都市好可怕」。

據台灣之社會秩序維護法第83條規定，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，將處新臺幣六千元以下罰鍰。即便天氣再熱，希望民眾皆能穿著適當服裝進出公共場所。（編輯：李惠婷） 

搭錯整整2年？捷運暗藏「1規則」曝光：不懂的人每天噴錢

捷運手扶梯「突起物」要幹嘛？正確答案曝：竟與成龍有關

日本七夕慘況！他寫紙片求交往　被「3行字」公開處刑

放三天假後機車變「蜘蛛天堂」！絲密到看不清：全身發麻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀