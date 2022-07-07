天氣太熱！日本男搭電車下身「只穿一條線」 驚人畫面曝
日本近期連日高溫，東京市中心更曾連續出現9天高達35度以上的「猛暑日」，令民眾苦不堪言，能待在室內就待在室內。近日多名日本網友直擊，有位男子似乎因為天氣太熱，竟大膽地不穿褲子，只以一條紅布包裹私密部位，大辣辣地搭乘人來人往的電車，令不少人看傻了眼。
日本網友在推特發文，說明因接連出現35度以上的猛暑日，近日就在電車上直擊一名穿著清涼的男性。照片中能看到，該男子上半身穿黑色上衣，臉因為戴上眼鏡、口罩和鴨舌帽看不清楚，可下半身非比尋常，僅用一條紅色布遮擋私密部位，一雙大長腿直接秀在大庭廣眾下，身旁乘客則與他隔一個位子乘坐。
推主透露這張照片拍攝於埼京線的列車，而此名男性似乎在池袋站下車。貼文發出後引發軒然大波，原來目擊此景的民眾不只一人，紛紛向推主分享他們拍攝到的照片。
網友回覆「我在另一條線上見過一位穿著緊身連衣褲的老人，但這也很激烈」、「這是變態假面的變形版嗎？」、「我不想坐在他坐過的座位上」、「都市好可怕」。
據台灣之社會秩序維護法第83條規定，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，將處新臺幣六千元以下罰鍰。即便天氣再熱，希望民眾皆能穿著適當服裝進出公共場所。（編輯：李惠婷）