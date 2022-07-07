搭錯整整2年？捷運暗藏「1規則」曝光：不懂的人每天噴錢
捷運可以說是許多通勤族相當重要的交通工具，包括學生以及上班族，一個月可能就會搭上數十次以上，於是高頻繁搭乘的人都會選擇以「購買月票」比較划算。不過，你是否知道捷運有所謂的「常客優惠規則」？看似月票1280無限搭乘非常爽非常划算，不過也許你並沒有省到荷包！
台北捷運2020年2月1日起取消8折車票優惠，改採用「常客優惠回饋制度」，意指每月搭乘10次以上的乘客就可以開始享有回饋，最高可以獲得30％現金回饋；而月票制度則是依舊，1280交通票無限制可以搭乘台北捷運、淡海輕軌、台北市聯營公車及新北市市區公車。
那麼在這規則之下，你是否做對選擇？根據台北捷運臉書官方曾經發佈比較可以看出，如果依照一般正常到公司上班以及上課的同學來說，正常22天出勤要搭乘44趟來看，如果單趟票價在35元以下的話，使用常客優惠的規則比較划算，每個月可以獲得25％的回饋，也比過往20％回饋還更多；而若每次票價在40元以上，則為1280定期票較為划算。
不過，民眾若是有「捷運轉乘公車」等需求，則不在此限，此處探討的只是「單純搭乘捷運通勤」的狀況來比較。
然而北捷該項政策雖然實施兩年多之久，但卻也經常有網友上網請益到底應該「買月票」還是以「常客優惠」搭乘才划算，甚至有人天天都在虧錢也不自知，而不管使用哪種方案搭乘或者是北漂的民眾即將來到雙北市搭捷運通勤，都可以廣善利用北捷官網給予的真實規則計算，找到屬於自己最划算的模式啦！（編輯：張嘉哲）