日本七夕慘況！他寫紙片求交往 被「3行字」公開處刑
誰快來救救他，幫忙拿下來啊！7月7日是日本的七夕情人節，日人習慣將願望寫在狹長的紙片「短冊（たんざく）」上，接著掛於竹葉，希望神明實現心願。就有一名男子趁此機會告白，寫了一封署名的告白短冊，豈料神明還沒收到願望，被告白者就看到了，接著用同樣方式「回擊」，殘酷的字句令眾人為男子感到心酸。
該日本網友在推特發文，表示今日七夕在外頭拍到兩張「地獄般」的願望短冊。一位名叫拓真的男子相當喜歡女生結衣，趁著七夕情人節在短冊上寫「希望能夠和結衣交往」，祈願神明看到後為他實現心願。
而被告白者結衣也擁有同樣能像神明許願的權力，於是她也寫了一張短冊回擊「我希望能夠拒絕拓真君的告白」，並在最後用小字附註「不要再糾纏著我了…」，直白的字句直接打碎拓真的告白夢，推主看了為之顫抖。
網友看到此貼文後無不哈哈大笑「嗯...哈哈我今天去了那裡...哈哈」、「哇實在太可憐了」、「這下子兩個人的願望都不會實現了」，但因為兩張短冊的筆跡一模一樣，不少人懷疑此事的真實性，推主回覆「謝謝大家的喜歡！我也不知道是不是拓真和結衣本人寫的，因為掛在上頭，所以我拍了下來」。 （編輯：李惠婷）