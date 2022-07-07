老公端泡麵「隱藏霸王」！妻一吃停不了 眾驚：從沒試過
泡麵款式五花八門，最近還有許多外國品牌出現，讓眾人有更加多樣的選擇，但也有些老牌泡麵儘管過了好幾年，仍是許多老饕心目中的第一。對此，就有位人夫某天端出「一碗泡麵」，沒想到馬上擄獲老婆的心，而引來內行大讚「找到同類了！」
原PO於PTT上指出，前陣子老婆突然想吃一碗鴨肉麵線，但馬上反悔表示「喝湯太燥熱」，這讓他瞬間驚覺「求生欲極強的我聽到這個考驗馬上汗流浹背，原本在看外送有沒有賣，忽然想到家裡彈藥庫還有7-11買的一碗大補帖當歸鴨」。但他考慮夏天喝湯太熱，因此決定將泡麵煮成乾麵，結果獲得老婆好評，大讚「我自己也吃了一碗，老婆嘴巴忙到沒空跟我說話」。
貼文一出，馬上吸引老饕們留言，「我超愛吃大補帖的當歸鴨，但從來沒有試過乾麵版」、「我以為只有我會吃乾的，找到同類了」、「在這裡告白大補帖的麵，真的很Q」、「乾麵派的福音」、「我也熱衷於把乾麵泡成湯麵、湯麵泡成乾麵XD」、「我沒吃過大補帖欸，看完好想吃吃看！」
不過，也有人認為「我覺得湯的就已經很好吃了」、「怎麼可以不喝湯！湯才是靈魂！」、「湯才是主體啊」、「不要再把湯麵做成乾麵了！是邪教」。（編輯：陳雅雲）