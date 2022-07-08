網紅為愛「捐腎」！手術後慘遭劈腿 眾怒：叫他把腎還來
美國一名網紅柯林（Colleen Le），日前為了患有腎臟病的男友，忍著疼痛捐出腎臟救人，本以為會像童話故事般，2人白頭偕老，沒想到手術結束後7個月，柯林就慘遭劈腿分手，這段經歷被分享到TikTok，引起網友熱議，不少人也憤怒說到「叫他把腎臟還來!」。
柯林回憶，事件發生在2016年，當時和男友交往一年多，但男友患有慢性腎臟病，需要接受移植手術，才能存活下來，深陷在愛情的她，不忍心看著男友痛苦，便鼓起勇氣到醫院進行檢測，結果發現她跟男友的腎臟吻合，可以進行移植，遂立刻安排手術，把自己一顆腎臟給對方。
術後2人都恢復得很好，但沒想到幾個月後，男友卻坦承，自己早就已經另結新歡，並向她提出分手，讓柯林相當崩潰，感嘆到「自己為了男友犧牲許多，甚至失去一顆腎臟，最後卻只換來背叛」。
時隔多年後，柯林將自己的故事PO上網路，引出不少網友紛紛留言鼓勵到「你值得更好的人」、「跟你分手是他的損失」，但也有部分網友為她打抱不平，怒轟男方是「腎臟騙子」、「如果是我，我一定把腎臟討回來」，對此，柯林則表示，大家不用擔心，我們已經沒有再一起了，也至少5年沒聯絡了。（編輯：陳苾暐）