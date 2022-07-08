林智堅爆抄襲！台大國發所聲明「狂出包」　網揪出5錯字

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更有網友發現，其實不只「兢兢業業」打錯字，聲明中一共出現了5大錯誤，包括開頭、文末的「台大國發所學生會聲明」都多了一個「所」字；以及第一段跟第三段的學術倫理「疑議」、「疑義」，雖意思相近可通用，但兩段不同的寫法恐怕是選字錯誤，後續重新上傳的版本也已經統一為「疑議」；最後一個則是「兢兢業業」打成「競競業業」。
多處出包讓網友笑喊，「台大國發所所，錯字一堆」、「好慘，要不要再改個名」、「笑死，不管啦！錯字正夯」、「同學…聲明稿是不是應該多點人校正」、「一篇聲明這麼多錯，國中生都在哭」、「看完聲明印證一件事：果真是系出同門！」。（編輯：鍾怡婷）
台大國發所學生會，也趕緊上傳更改錯字後的聲明，以下為全文：
國發所學生會對於近日來，本所畢業校友論文之學術倫理疑義深表遺憾。恪守學術倫理為所有學術研究人員應當遵循之基本規範，長期以來本所師長亦不斷耳提面命，提醒學生恪守學術倫理之重要性，全體學生對此更是兢兢業業、不敢怠慢。
事實上，本所先於校方，早於今年一月110學年度第1學期第2次所務會議即決議，自今年二月起申請碩博士論文口試，需繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，及畢業論文需裝訂「碩博士學術倫理聲明書」。
關於近日來論文之疑義，最終須依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進行處理。目前校方已收到檢舉，審查檢附事證後將確認是否受理，若受理將由所屬學院於10日內組成審定委員會，並依該要點於規定時間內完成審定。
本所一般生與在職生畢業自不同校系，致力於多元領域，進入國發所就讀為專心求學，希望為我國發展貢獻心力。國發所學生會感謝各界對於此事件之批評指教，無論最終審定結果如何，懇請各界先進理性、客觀看待，以維護本所認真治學之老師、專心求學之學生之聲譽與權益。