安倍晉三演說「中2槍」倒地！日本人崩潰：根本動搖國本
根據日媒NHK報導，日本前任首相安倍晉三在當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分），於奈良市發表演說時中彈，當場心肺停止緊急送醫，而他胸前出血倒地畫面也曝光，消息一出，震驚國際，就有一名台灣網友表示「日本朋友嚇到不行，還說安倍是超級保皇派，根本動搖國本」。
日本前任首相安倍晉三今早在奈良市街頭發表演說，豈料竟遭歹徒以3公尺近的距離槍擊。對此，也有一名網友在PTT以「日本人：現在是只有我沒槍？」為題發文，表示他剛剛看到安倍的消息，趕快LINE他的大學同學（日本人），「他嚇到整個人都很誇張，說安倍也是超級保皇派，根本動搖國本」，原PO的日本人同學甚至還問他一句，「現在是路邊都掉霰彈是嗎？是不是只有他沒槍」。
而根據日媒NHK報導，自民黨安倍派官員透露，安倍疑似是胸部中彈，已被救護車載往醫院救治，警方已現場制服1名40多歲的男子，並將他以涉嫌謀殺未遂逮捕，槍枝也被沒收。另據警方官員稱，安倍似乎是被霰彈槍從背後3公尺左右的距離擊中的。
據悉，安倍晉三在受襲倒地後心肺停止、失去意識搶救中，不排除會用醫療直升機轉至奈良醫科大學醫院，而據警方稱，安倍在被救護車運送時曾意識清醒並能接聽電話。據目擊者描述，看到有個男人，接著就聽到槍響，第1次安倍人並沒有倒下，但隨著第2聲槍響，安倍晉三就倒下了，圍觀者很多，醫護人員為安倍做心肺復甦術，而身穿灰色上衣的嫌犯在攻擊後並沒有逃跑，而是等待安保人員將他逮捕。日媒報導，嫌犯名為山上徹也。（編輯：郭佩蓉）