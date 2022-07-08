安倍晉三演講突遭槍擊！日本作家怒斥：這是民主的消亡
日本前首相安倍晉三今日在奈良市進行街頭演講，突遭人用槍枝從背後突襲、當場倒地，稍早送抵醫院進行急救。此一變故引起日本、台灣一陣譁然，一名專長於伊斯蘭思想的作家飯山陽即在推特發聲，表示這次事件太過可怕，直批「今天是民主消亡的日子， 是暴力封鎖了言論」。
飯山陽於推特發文，表示事件發生後，「不管是內閣成員、參議院候選人，還是執政黨、在野黨都相繼中止演講活動」，並逼問曾說出「安倍不是人，我要斬殺他」這般言論的某大學教授，和常批判是安倍讓民主死亡的某新聞媒體，這樣的結果是否是他們想要的，認為「今天才是民主消亡的日子， 是暴力封鎖了言論」。
日本網友在此則推文下哀悼：「眼淚湧了出來」、「我真的無法原諒...」、「我希望你是安全的。」、「我也這麼認為」、「我大聲朗讀了這段文字，熱淚滾滾」、「對安倍先生發表仇恨言論的名人、媒體，您對此滿意嗎？」。
飯山陽為一名日本的伊斯蘭思想研究者，出版多部關於伊斯蘭教世界相關事務的分析書籍，著有《重新思考中東問題》、《伊斯蘭邏輯與倫理》等書，並在東京女子大學擔任助理講師。
據NHK報導，警方現場即逮捕嫌犯，並公開其身分為來自奈良市，42歲的山上徹也，目前已因謀殺未遂罪被警方帶走，手上的槍枝也遭到扣押，目前犯案動機尚在調查中。（編輯：李惠婷）