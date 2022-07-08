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安倍晉三中彈！槍手「身後埋伏」影片曝　假聽演講還拍手

▲安倍晉三演說時遭遇襲擊事件，消息震驚全球，稍早推特上也瘋傳一段影片，拍下槍手山上徹在安倍後方埋伏等待時機的畫面。（圖／翻攝自推特）
▲安倍晉三演說時遭遇襲擊事件，消息震驚全球，稍早推特上也瘋傳一段影片，拍下槍手山上徹在安倍後方埋伏等待時機的畫面。（圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 13:52:41

日本前任首相安倍晉三今（8）日上午在奈良市演說時遭遇襲擊事件，消息震驚全球，槍手山上徹也被以殺人未遂罪嫌依現行犯逮捕，而稍早推特上也瘋傳一段影片，拍下山上徹在安倍後方埋伏等待時機的畫面，其行為舉動也受到各路網友們批評。

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這段流傳在推特的影片中可見，山上徹也在安倍晉三演講開始時，就已經上口罩，身穿灰色上衣站在後方注視，乍看之下和圍觀群眾沒什麼差別，演說開始後，山上徹也插著腰不斷擺頭觀望四周，彷彿在確認動手時機，甚至在安倍站上講台時，和旁邊的民眾一同拍手歡迎，怎料沒過多就便掏出槍枝攻擊。

▲（圖／翻攝自推特）
▲山上徹也在安倍站上講台時，和旁邊的民眾一同拍手歡迎，怎料沒過多就便掏出槍枝攻擊（圖／翻攝自推特）
整段影片曝光後不斷在推特被轉發，網友也紛紛熱議「他還在確認四周環境」、「他甚至還拍手」、「後方的警備人員真的沒有注意到嗎」、「這男人站在後面，拍攝視角看起來好恐怖」、「嚴厲杜絕這樣的暴力行為，根本已經設計好」、「犯人還拍手，太可惡了」、「回頭看這影片好可怕」。

據日本媒體報導指出，日本政府相關人士私下透露，槍擊安倍晉三的嫌犯山上徹也，曾在海上自衛隊任職，居住在奈良市大宮町3丁目，目前依照殺人未遂現行犯將其逮捕；現場目擊者也表示，山上徹也開槍後態度冷靜，把槍枝放在原地後，被壓制時也沒有抵抗。（編輯：張志浩）


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