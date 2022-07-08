安倍晉三遇襲！日網大膽推測嫌犯能近距離全因「這件事」
日本前首相安倍晉三今（8）日上午台灣時間10點半左右，在奈良市區進行街頭演講時，突然遭到一名約40歲左右的男子持槍從背後大約3公尺處開槍，嫌犯立即遭到逮捕，而安倍晉三則當場倒臥在地失去意識，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲，震驚全日本民眾。不過就有網友懷疑，為何兇嫌可以如此接近前首相這樣重要政治人物？猜測很可能與「這件事」有關！
日本一名網友整理了原因，推測很可能與2019年一件事有關，當時安倍晉三在札幌市演說，在演講途中遭到一對男女頻頻嗆聲，兩人隨即被北海道警方拖走，事後這對男女則表示因為遭到警方驅離、精神壓力相當痛苦，因此向北海道政府索賠，而這起事件也遭到當時的左派批評「這是侵害民眾表達的自由」。
這件事一直到今年3月，一審宣判出爐，札幌地方法院以「2人言論自由受到侵犯，警察侵犯人權」為由，判定當局須賠償被害人約88萬日圓（約19萬元台幣），而被告目前也提出上訴，全案將繼續二審。
因為這件事的關係，也讓日本警方不敢在政治人物演說期間，驅離試圖接近的民眾，因此許多網友認為此次嫌犯能這麼近距離對安倍晉三開槍，與這件事大有相關，有網友紛紛表示：「這下全都說得通了！」、「真的很危險」、「為安倍祈禱」、「這種奇怪的判斷應該要承擔責任」、「地區法院的所有官員都應被點名並追究責任」。（編輯：陳珮瑜）