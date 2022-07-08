安倍結婚35年超寵妻！曾甜喊：幸福秘訣是「向太太投降」
安倍晉三今（8）日遭槍擊身亡，享壽67歲，與他結縭35年的妻子安倍昭惠，下午身著深灰色洋裝，前往奈良送摯愛最後一程；安倍夫妻相守多年，一直膝下無子，雖然一度造成安倍昭惠壓力，但遇到問題夫妻倆始終攜手面對，也時常在社群平台上PO兩人合照，大方放閃，安倍晉三也常常表現出「寵妻」之舉，令人稱羨不已。
安倍昭惠出身「森永企業千金」，氣質相當優雅，安倍昭惠曾接受《文藝春秋》採訪，兩人首次約會，安倍晉三穿著成熟名牌襯衫，不符合年紀的打扮，似是製造穩重形象，不過安倍昭惠卻沒有過多好感，反而是安倍晉三對她一見鐘情，展開猛烈追求。
安倍昭惠個性直接，常常不按牌理出牌，也曾公開反對安倍晉三的政策，讓安倍形容太太是「家庭內的在野黨」，不過寵妻的安倍晉三絲毫沒有跟妻子計較的意思。
2016年安倍昭惠還捲入「森友學園榮譽校長」醜聞，新冠疫情期間又被爆料未戴口罩參拜神社，甚至舉辦13人賞櫻劇會，讓安倍形象大傷，即便如此面對外界批評，安倍晉三直接向在野黨議員表明，「我的妻子不是公職人員，你們把她當成罪犯一樣，讓我很不高興。」以行動守護妻子。
安倍與妻子也時常使用社群軟體，分享家中愛犬羅伊跟羅恩的照片，兩人也大方秀出生活照；安倍晉三也曾在臉書上大方分享愛妻之道：「家庭幸福的秘訣就是向妻子投降！」，35年夫妻生活如膠似漆，相當恩愛。（編輯：孫唯容）