安倍晉三驟逝！急診醫揭槍傷「3點最複雜」：傷害難預估

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翁梓華表示，槍傷的原理並不複雜，在醫學上，槍傷直接造成的傷害主要有三：一是子彈直接穿透所造成的傷害；二是子彈打入皮膚瞬間對於周邊組織拉扯的傷害；三是子彈前方震波造成壓力讓前方組織受傷。
翁梓華進一步說明，急診醫學上槍傷「真正複雜的點」是以下3點：
一、子彈一次會打穿很多器官、組織，治療需要同時會診多科醫師
翁梓華舉例，子彈從肚子前方打進去從背部穿出來，可能一路上會經過肝臟、膽囊、腸子、肺臟、主動脈、脊椎神經、脊椎骨，在醫學上這每一個地方的外科手術都是不同專科，像上述病患如果要開刀，必須同時請肝膽腸胃科、一般外科、胸腔外科、心血管外科、神經外科、骨科等等才有辦法處理。
二、子彈在身體內會彈來彈去，造成的身體傷害難以預估
翁梓華解釋，子彈傷害如果看到身體前後有各一個洞，很直覺的，我們會認為應該傷害的器官就是從前面的洞到後面的洞這段路徑上的器官，但臨床上，子彈在身體內是會「轉彎」的，當身體內的子彈碰到骨頭，可能會被彈射、折射，造成身體更多處的器官傷害。所以臨床上，只要有槍傷，在病患生命徵象穩定的情況下，急診醫師一定會做最完整的影像學檢查。
三、卡在身體內的子彈，一定要被找出來
翁梓華說，當子彈動能不夠，最後卡在身體內，這時候醫師也會「非常困擾」，如果要治療好病人，必須將子彈挖出，這時候要光是挖出來，就要花上好一番功夫。（編輯：陳雅雲）
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