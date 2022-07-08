安倍晉三生前超寵汪！鄰居憶：前天才看到夫妻倆遛狗

日本前首相安倍晉三今（8）日上午在奈良市街頭演說，遭到一名男子開槍襲擊，緊急送醫搶救仍不治身亡，享壽67歲，消息一出震驚國際，也讓許多喜愛他的民眾感到相當悲痛，而一名安倍晉三的鄰居回憶，他不僅親民又愛狗，每次看見狗狗眼中都充滿寵溺，消息一出更讓人不捨。
根據日媒《日テレNews》報導，今（8）日上午當地時間11點30（台灣時間10點30分左右），安倍晉三正在奈良街頭演講時，突然遭到41歲男子山上徹也從背後開槍，左胸與右頸中彈當場倒地，緊急派遣直升機送醫搶救，而日媒NHK於日本時間下午5時47分報導，自民黨幹部表示，安倍在急救無效宣告不治。而安倍晉三在東京澀谷區的住家，是他與妻子安倍昭惠、母親安倍洋子的自宅，目前也已經拉起警戒線。
根據一名70多歲的女性鄰居表示，她常常看見安倍晉三與夫人一起在住家附近散步，兩人感情相當不錯，另外也有一名鄰居回憶起安倍：「前天早上大約9點半左右，才看到他們夫婦倆穿著輕便正在遛狗。」事實上安倍晉三非常喜歡狗狗，也很疼愛自家愛犬，先前安倍晉三養了一隻黑色四目臘腸犬「羅伊（ロイ）」，當時牠在2021年初離世時已經高齡19歲又6個月，看得出來一家人對牠相當呵護，而目前安倍家裡還有一隻奶油色臘腸犬「羅恩（ロン）」，日前安倍昭惠才在IG上分享羅恩的影片，寫下：「羅恩重8.3公斤，不再是迷你臘腸了…從現在開始一起節食！」可見安倍一家人對狗狗的寵溺！
安倍晉三驟逝消息一出，讓許多網友紛紛湧入安倍與妻子的IG表示：「感謝你為日本的付出」、「為你的靈魂祈禱」、「R.I.P.」、「突如其來的噩耗讓人心酸」，現在來看一段安倍晉三生前與愛犬羅伊互動的影片吧！（編輯：陳珮瑜）