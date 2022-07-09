胡智為投觸身球超帥！台南Josh遭球迷出征：前妻也很帥囉

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結果梁家榮分別在六局上半、七局上半，先後被統一投手胡智為、劉予承觸身球，雙方二度清板凳。即便梁家榮賽後訪問表示，已經在第二次的衝突中向林子豪道歉，但場外球迷話題不斷，引發激烈口水戰。
對此，台南Josh也在當天晚上第一時間發布影片做評論，並強調「不鼓勵故意觸身球的行為，但我覺得胡智為超帥。」怎料今天早上，Josh又發布影片表示，自己收到許多球迷的留言質疑太偏頗，甚至還有人嘲諷他是在鼓勵暴力，「所以我也可以說，你前妻揍你，所以你前妻很帥囉？」
Josh坦言，其實早在很久以前剛開始做影片時，他就想通了「沒有人是可以保持中立的。」他認為，有爭議就代表有兩個立場，只要有偏向任何一邊就會被另一邊質疑偏袒，這是人之常情，自己也已習慣被當成各隊的球迷罵。
他談到，既然影片很難保持中立又怕踩雷，「那這樣的話，做頻道就沒有意思了啊！那我的影片就應該要我的想法，而不是去擔心別人聽了之後會不會不開心，而且這才是我做頻道的其中一個特色嘛…我應該要更能夠把我球迷的想法講出來，我的頻道就是一個球迷在經營的頻道」。
同時他也樂見，可以聽到不同立場球迷的反饋，也可能讓他激發出更好的想法。不過，Josh自認當下的想法和心情，「身為獅迷，看到林子豪被踩傷，梁家榮上來打擊享受噓聲的動作看了真的很氣，所以看到胡智為那一球砸下去，真的有出一口氣的感覺」。
Josh強調，「那球你問10個獅迷，至少有9個心情像我一樣，啊我就是獅迷嘛！」他認為，如果還裝說，不應該有這樣的報復行為，我深表遺憾，「我不行欸！那就不是我真正的想法了，我的影片一直以來都是這樣做，以後也會是」。
Josh最後呼籲大家消消火氣，「其實我在講都是針對當下的事件而已，不會以後看到梁家榮上來打擊就覺得討厭，我依然還是認為他是今年最好的三壘手，這點沒有改變，只是我在談論事情當下，難免會用獅迷角度去看待事情，因為我就是一個真正的球迷啊！這也是一個真正球迷的頻道。」（編輯：詹鎰睿）
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