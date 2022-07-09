安倍「親筆回信」小男孩！媽聞噩耗悲喊：該怎麼跟兒子說
日本前首相安倍晉三，於昨（8）日在演說中遭到槍擊，送醫急救後不治身亡，震驚國內外的民眾。而在槍擊案發生後，有一名日本母親於推特上分享安倍私下的暖舉，透露兒子曾寫信交給安倍，且收到暖心的親筆回信，讓聽聞噩耗的她悲痛表示「該怎麼跟要放學回家的兒子說這件事？」
日本一名40多歲的媽媽，在得知安倍不幸遭到槍擊後，於推特曝光他私下不為人知的暖舉！在去年10月眾議院議員選舉期間，這名母親的兒子曾寫了一封信給安倍，並在安倍出席助選演說時，親手將信件交給他，未料下個月竟收到安倍親筆回信。
這名母親貼出相關照片佐證，有兒子將貼滿可愛貼紙的信件交給安倍的現場，以及安倍親筆回信的內容，雖說信件前半部為印刷字體，但在文末仍有親筆寫下的文字及屬名。讓她無奈寫下「外界對安倍先生，可能有各種各樣的意見和聲音，但這樣的做法是不能原諒的。我該怎麼和快要放學回家的兒子說這件事？」
貼文在推特獲得33萬人點讚，「信件用平假名書寫，可見他對孩子有多麼親切」、「看完不自覺流下眼淚」、「他真的很善良，很溫暖。 是日本不可或缺的重要人物」、「我不知道安倍先生的優點，但當我發現他是一個做這種事情的好人時，我哭了」。（編輯：鍾怡婷）