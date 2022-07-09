安倍遇刺隨扈被罵爆！「南韓鐵桶陣」秒護朴槿惠：太專業
日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，消息引起全球關注，許多當下影片外流之後，外界認為隨扈敏銳度若足夠，當下可能可以阻止悲劇的發生，盼隨扈的訓練制度以及危機處理應該加強，掀起批評聲浪。而就有網友討論「有看到南韓前總統的隨扈是怎麼被保護的嗎？」掀起廣大熱議。
一名網友在PTT貼文指出「影片是韓國被罷免的總統朴槿惠 ，這是她出院受訪時遇到的狀況，維安人員當下的反應真的是太專業了，而且朴槿惠跟安倍一樣當時都已經不是國家現任元首，日本的維安人員這次是不是真的疏忽的非常誇張了？」
只見貼出的片段當中，朴槿惠當時出院接受訪問，不過話說到一半，突然有一名40多歲的男性突然將燒酒酒瓶往朴槿惠方向砸去，掉落在朴槿惠2公尺前的道路上，現場頓時傳出玻璃碎裂聲，震驚在場所有人，不過10幾名維安人員見狀之後，立刻衝上前去，舉起各種手提包、利用肉身圍成一個「鐵桶陣」保護朴槿惠，該名男性當場遭警方逮捕，之後朴槿惠才又繼續發表談話。
影片曝光後，不少網友看完表示「燒酒玻璃瓶還在飛，女保鑣就已經張開身體擋了，能這樣擋真的是訓練有素」、「這才叫真的有專業好嗎，你看那個鐵桶陣的速度＝＝」、「這才是真的專業，最蠢的就安倍身邊的男隨扈，連防彈包都沒拉開」、「好的隨扈會把任何接近的人當敵人」、「南韓的護衛才是護衛」。（編輯：張嘉哲）