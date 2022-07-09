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安倍晉三離世！愛妻願「下輩子再嫁他」　曾淚求引退政壇

▲安倍晉三與妻子結婚數年，一直十分恩愛。（圖／安倍昭惠IG）
▲安倍晉三與妻子結婚數年，一直十分恩愛。（圖／安倍昭惠IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 14:40:422022-07-09 14:43:08

前日本首相安倍晉三，昨（8）日在奈良助選演說時遭到槍擊，等到妻子趕往醫院的8分鐘後，安倍不治身亡。根據日媒報導，夫妻倆上月才剛度過35年結婚周年，安倍昭惠受訪也曾甜蜜喊話「下輩子也想再次和丈夫結婚」。

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▲安倍昭惠社群上，有許多夫妻兩人的甜蜜合影。（圖／安倍昭惠IG）
▲安倍昭惠社群上，有許多夫妻兩人的甜蜜合影。（圖／安倍昭惠IG）
根據日媒《女性自身》報導，安倍晉三與妻子昭惠在1987年6月結婚，上個月剛迎來結縭35周年的紀念日，不料發生憾事。根據夫妻倆的朋友透露，他們透過朋友介紹後交往近3年，隨後攜手步入婚姻，當安倍成為政治家後，妻子為了保護健康亮紅燈的丈夫，也經常會幫忙擋酒。

而安倍首次辭去首相之位時，公開的首要原因便是健康嚴重惡化，據悉，當時的安倍在飯局上甚至僅能食用粥品，讓妻子昭惠相當擔心，曾哭著求丈夫請辭政壇「不要再當政治家了」。安倍昭惠2014年5月，也在臉書流露出對丈夫的愛，「我因碰巧的緣分與一個叫安倍晉三的男人結婚了。剛結婚時，我就知道他會是個政治家，但從沒想過會當上首相…現在我想盡我所能」。

然而到了2020年8月，安倍晉三卻潰瘍性結腸炎再度復發，同時宣布二度請辭首相。親近的熟人則透露，早在宣布辭職的2個月前，安倍就因健康嚴重惡化到無法下床，是昭惠夫人在身旁無微不至的照料，且深怕丈夫有個萬一而幾乎徹夜難眠。

雖然安倍昭惠與丈夫想法截然不同，也曾被戲稱為「家中的在野黨」，但她仍在雜誌訪問中，甜蜜喊話「下輩子也想再次和丈夫結婚」，可見夫妻兩人的好感情，也令身旁的友人更加不捨「正因兩人的好感情，現在昭惠夫人的痛苦可想而知」。

據悉，槍擊案發生當天，安倍晉三緊急送往醫院救治後，夫人安倍昭惠立刻趕往奈良，並於當地下午4點55分抵達醫院，等到妻子到達醫院的8分鐘後，安倍才在5點03分不治身亡！而至今昭惠夫人尚未公開發表任何評論。（編輯：鍾怡婷）

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