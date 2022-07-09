60年沒碰鋼琴！安倍311彈「花正在開」影片曝 日網淚崩
日本前首相安倍晉三8日上午遇刺身亡，消息震撼全球，不少網友都湧入安倍的社群以及YouTube頻道悼念，其中一支影片被不少人熱議，是安倍在311十週年時，為了悼念大地震中的罹難者，而彈奏的樂曲《花正在開》，昔日彈琴的畫面已成絕響，讓不少觀眾湧入致意。
在安倍晉三的官方頻道中，約莫6個月有上傳了一支影片，內容是當時因為疫情，安倍無法出席「日本精神音樂會」，而改用影片方式致敬，而這也是2021年的時候，安倍當時為了悼念311大地震的罹難者，於是勤練《花正在開》這首曲子，最後成功演出，影片也在去年聖誕節上架在YouTube頻道，優美旋律讓人一聽再聽。
而據悉，安倍小時候雖然曾經學過鋼琴，但他也向媒體透露，已經60年沒有碰過鋼琴了，是為了這場活動，才苦練這首《花正在開》（花は咲く），這是一首支持東日本311大地震受災地區之震後重建、受災者的身心康復而製作的慈善歌曲，由岩手縣、宮城縣、福島縣的出身的明星或著名人士獻聲演唱，其組合名為「花正在開計劃」，而透過安倍彈出對於日本人來說意義更加深遠。
而如今，安倍遇刺身亡，不少日本人又回去看該影片，在論壇轉傳討論「安倍先生！謝謝你當初給我們的力量」、「安倍先生辛苦了！為您的靈魂祈求神靈庇佑」、「我也是311受災戶，感念安倍當初彈奏這首歌曲撫慰我們的心靈，現在請你一路走好，謝謝您對日本的付出」、「謝謝您安倍首相！一邊聽一邊眼睛都充滿淚水了！」（編輯：張嘉哲）