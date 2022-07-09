快去買彩券！月底前「4星座」偏財運旺　吉星照亮財帛宮

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目前吉星「太陽」在你的命宮照亮，讓你正能量爆表、霉運也離你遠遠的！你整個人都處在心情好、手氣好、諸事皆吉的時候，建議你可以找朋友小試手氣，很有機會替自己贏一筆小錢；也能去買張彩票，很容易就中小獎；甚至玩交換禮物都能抽中最好的禮物。
雖然不一定會一夜致富，但卻有意料之外的財運入帳，使你的心情大好，也帶動自己的運勢更為順暢。紅色衣服、首飾，能為你帶來好運氣！
第三名丶白羊座
你的偏財運近期特別的好。有吉星「金星」在家庭宮照拂，你的偏財運主要來自長輩丶貴人、領導給你的錢財、獎金或紅包，甚至很有可能意外獲得一筆金錢；也可能是以前向你借錢的人忽然還錢了，又或是過去的投資開始回收，令你可以喘口氣。
這一些錢就像是炎熱夏日里的一杯冰水，來對時間，讓你終於有餘裕可以好好規劃下半年，有足夠的資金周轉，事業丶人生若能有貴人扶助，事半功倍丶路亨通。
第二名丶雙子座
吉星「太陽」在你的財帛宮發光，為你帶來滿滿的好財運，這可說是你近期金錢物質的高峰期。建議你不要浪費了自己的絕佳財運，趕緊去買張彩票吧！或遇到了任何抽獎的活動也別放過，雖然你過去認為自己很難中獎，但現在是你財運旺旺的時刻，財神爺是很關注你的，請好好把握這一個難得的好運。盛夏之時，偏財運最旺的就是你。
第一名丶水瓶座
這個月你的偏財越來越旺，這得歸功於第二大吉星「金星」在你的偏財宮拱照，偏財方面自然好運爆棚，連走在路上都會撿到錢，或是過往參加的抽獎活動忽然中獎了；也可能是百貨公司年中慶你抽出了大獎，總之這是個偏財運滿滿的時機，請別放過。
另外偏財宮同時也是愛情宮，所以你在這個月不只有偏財好運，更有人氣爆棚的愛情喜氣降臨喔！請不要錯過每一次財神與愛神靠近你的機會喔！（編輯：鍾怡婷）
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