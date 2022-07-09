安倍遭射殺身亡！日動漫急停播「整集消失」 原預告流出
日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時，遭到槍擊身亡，享壽67歲，消息震撼全球。而由於突發事件重大，不少日本電視台也緊急調整原訂的節目表，立即插播有關安倍的相關消息。而就有網友發現日本動「《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》（てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!）」也突然宣布取消第二集播出，讓人不解為何，結果竟因為第二集預告出現端倪，讓不少粉絲直呼「這真的不能播.....」掀起話題。
而根據日本動畫《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》官方推特8日表示「原訂在7/9（六）播出的第二集動畫，因種種原因被取消了！9日將重播第一集內容，而下周六則會直接播出第三集」，等於直接抽掉第二集內容，讓不少動漫迷好奇之間的原因為何。
一名網友在PTT貼文指出「原本今天要播的第二集直接被取消了，直接重播第一集，下個禮拜16號會直接播第三集，第二集整集消失，那是為什麼呢？我們來看看第二集預告內容」只見秀出的官網預告文字中發現，在末段的字眼中，出現「大統領暗殺計畫」，時機實在太過敏感，判斷動漫組可能因此直接抽掉第二集播出內容。而經查看，官方已經將官網的「第二集內容簡介」刪除，目前僅留下第一集的內容。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「官方危機處理非常好啊，就真的發生劇情的事情，支持」、「支持動畫組的決定，危機處理很好」、「支持！這是明智的決定」、「畢竟這也真的不能播出來啊！危機處理很快」、「敏感到爆....這播了直接炎上阿」、「有意識到是好事啊，支持啦」。（編輯：張嘉哲）