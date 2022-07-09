李沛旭曬老婆正面照！漂亮臉蛋閃瞎網 重量級好友陪登記
42歲藝人李沛旭6日曬出對戒宣布結婚，突如其來的閃婚消息引起各界關注，而始終對老婆身份和相關信息保密到家的他，昨（8）日突然分享小倆口手牽手登記的影片，片中也拍攝到老婆的側臉和背影，而在粉絲不斷敲碗之下，李沛旭也終於公開老婆的正面照，並感謝當天陪同證婚的兩位「重量級」嘉賓。
李沛旭今（9）日晚間在臉書分享登記當天合照，圖中可見李沛旭和老婆都穿著一身雪白服裝，老婆還拿著一束花，氣氛相當甜蜜，值得注意的是，2張合照皆拍出了「李太太」的正臉，雖然戴著口罩，但光是透過眉毛和眼神，仍可看出李沛旭老婆的氣質和愉悅的心情。
此外，李沛旭也在貼文中寫道「我結婚..卻比我還緊張的兩位證婚人～謝謝二位願意成為我的家人、在這人生重要的時刻」，而陪同他登記的證婚人，正是同樣熱愛健身的日籍藝人夢多，以及另一名健身好友，3位肌肉男同匡的畫面，也被網友笑稱「不夠壯不能證婚」、「這種陣容，真的是重量級耶」。
貼文曝光後，短時間就吸引眾多網友朝聖，紛紛留言回應「老婆好正喔」、「恭喜你們，一定要幸福一輩子」、「恭喜恭喜~嫂子真美」、「敲碗嫂子真面目」、「跪求脫口罩」；夢多也在留言區寫下「寶貝，你不能忘記我」，李沛旭則回覆「大嫂說你是唯一可以共享的人」，也讓粉絲們逗趣調侃，「夢多含淚祝福嫂子」、「夢多失戀了嗚嗚」。（編輯：張志浩）