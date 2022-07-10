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安倍晉三身亡！日台交流協會「哀悼留言牆」不到1天寫滿

▲安倍晉三遭到槍擊身亡，日本台灣交流協會外頭湧入民眾留言獻花追思哀悼。（圖／日本台灣交流協會臉書）
▲安倍晉三遭到槍擊身亡，日本台灣交流協會外頭湧入民眾留言獻花追思哀悼。（圖／日本台灣交流協會臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 10:01:47

日本前首相安倍晉三，在日本時間7月8日上午遭到槍擊身亡，震撼全球。9日就出現不少民眾到日本台灣交流協會外面獻花，並在民間自製的留言牆上一一寫下不捨，悼念「台灣永遠的好朋友，安倍晉三首相」。

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安倍晉三生前和台灣關係友好，遇刺身亡的消息曝光後，讓許多台灣民眾充滿無數的震驚和不捨，甚至無法接受。9日，就有民眾親自到台北市松山區的日本台灣交流協會外面設置一個白色留言牆，上面寫著「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」，一直到當天晚間，留言牆幾乎被大家寫滿，地上也出現許多花束紛紛哀悼追思。

▲安倍晉三遭到槍擊身亡，日本台灣交流協會外頭湧入民眾留言獻花追思哀悼。（圖／日本台灣交流協會臉書）
▲民眾充滿不捨，不僅用日文、中文留言表達對安倍晉三的感謝，地上也放了許多花束哀悼。（圖／日本台灣交流協會臉書）
對此，日本台灣交流協會臉書9日表示，「昨天，突如其來的悲痛消息震驚全世界。在位時間長達3188日的他穿梭世界各地，各國都有足跡，國際友人甚多。但在這之中，不論是他對台灣、或是台灣對他的感情，卻可說是獨一無二。」

日台交流協會提到，「高聳入雲的台北101哀悼文字照亮了日台兩邊。不少民眾等不及專程前來本所正門處致哀，晚上人潮還接連不斷，在在印證了他跟台灣朋友們之間的真誠友情。大家的心意我們都收到了，萬分感激。」

日台交流協會也向大眾喊話，「我們都知道，許多台灣朋友很關心正式獻花台何時開放。本協會正在趕工當中，相信很快可以向大家宣布，請大家鎖定臉書消息。晚安，台灣。」（編輯：詹鎰睿）


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