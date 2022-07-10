安倍晉三驟逝！呂秋遠嘆「3類人」快遠離：一群道德敗壞

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一、幸災樂禍，看到別人被暴力傷害，甚至死去，卻會立刻跳出來表示自己很開心的人。
二、見獵心喜，不喜歡看到台灣與日本關係成長，所以看到日本友台的重要人士過世，就覺得台日邦交會天崩地裂的人。
三、泯滅人性，在人家辦喪事、一片哀戚的時候會上門道賀，而且不在意喪家情緒的人。
呂秋遠感嘆，若是台灣人，除了幸災樂禍、見獵心喜、泯滅人性以外，「那麼這樣的人很有可能恩將仇報， 畢竟這個人協助我們打到非常短缺的疫苗，緩解當時的台灣社會恐慌，還幫忙我們的朋友賣鳳梨等水果到日本，但是卻對於他的死過世嘲笑他。」
呂秋遠進一步說明，若你是台灣人，請想想這件事：安倍首相，是歷年來對台灣最友好的日本實力政治家，「他為首的派系，仍然是自民黨最大的主導力量。不論是經濟政策、人事安排，都可以影響現任首相。他走了，以後台日關係勢必會受到某種程度的影響。除非你根本就看不得台灣越來越好，否則你在高興什麼？」
最後，呂秋遠坦言世界上其他人即使漠不關心，也不會落井下石，他提及港星黃秋生曾說「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是別人倒霉。」表示「我不僅僅在談安倍阿北的悲劇，我談的是一群道德敗壞的人」。（編輯：陳雅雲）