COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

安倍晉三驟逝！呂秋遠嘆「3類人」快遠離：一群道德敗壞

▲日本前首相安倍晉三在街頭演說中遭槍擊，經送醫搶救後不治身亡，享壽67歲。律師呂秋遠提到，安倍晉三逝世後，「3種人」可以不必有來往了。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三在街頭演說中遭槍擊，經送醫搶救後不治身亡，享壽67歲。律師呂秋遠提到，安倍晉三逝世後，「3種人」可以不必有來往了。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 11:04:28

日本前任首相安倍晉三於當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分），於奈良市發表演說，遭兇嫌山上徹也開槍攻擊，經送醫搶救後仍不治身亡，享壽67歲。噩耗傳出後，也讓外界感到痛心疾首，而律師呂秋遠就在臉書提到，安倍晉三逝世，出現「3種人」可以不必有來往了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠於臉書指出，對於安倍首相過世，而歡欣鼓舞的人，在網路世界可以絕交，現實生活不必有連結，因為他會是那種：

一、幸災樂禍，看到別人被暴力傷害，甚至死去，卻會立刻跳出來表示自己很開心的人。

二、見獵心喜，不喜歡看到台灣與日本關係成長，所以看到日本友台的重要人士過世，就覺得台日邦交會天崩地裂的人。

三、泯滅人性，在人家辦喪事、一片哀戚的時候會上門道賀，而且不在意喪家情緒的人。

▲日本前首相安倍晉三是日本憲政史上在位最久的首相，但也因此傳出不少爭議醜聞。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三在街頭演說中遭槍擊，經送醫搶救後仍不治身亡。（圖／美聯社／達志影像）
呂秋遠感嘆，若是台灣人，除了幸災樂禍、見獵心喜、泯滅人性以外，「那麼這樣的人很有可能恩將仇報， 畢竟這個人協助我們打到非常短缺的疫苗，緩解當時的台灣社會恐慌，還幫忙我們的朋友賣鳳梨等水果到日本，但是卻對於他的死過世嘲笑他。」

呂秋遠進一步說明，若你是台灣人，請想想這件事：安倍首相，是歷年來對台灣最友好的日本實力政治家，「他為首的派系，仍然是自民黨最大的主導力量。不論是經濟政策、人事安排，都可以影響現任首相。他走了，以後台日關係勢必會受到某種程度的影響。除非你根本就看不得台灣越來越好，否則你在高興什麼？」

最後，呂秋遠坦言世界上其他人即使漠不關心，也不會落井下石，他提及港星黃秋生曾說「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是別人倒霉。」表示「我不僅僅在談安倍阿北的悲劇，我談的是一群道德敗壞的人」。（編輯：陳雅雲）


安倍晉三驟逝！急診醫揭槍傷「3點最複雜」：傷害難預估

安倍晉三中槍不治！她列「挺台灣11事蹟」：真朋友看就知

日人搶「安倍中彈號外報紙」！網評拍賣價：反映歷史價值

安倍晉三「最後貼文」湧萬人！台網友淚喊：永遠的朋友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀