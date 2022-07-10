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台北101點燈悼安倍晉三！豋日媒熱門榜　日本人淚謝台灣

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，台北101為了感謝安倍過去對台灣的幫助點燈悼念。（圖／台北101提供）
▲日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，台北101為了感謝安倍過去對台灣的幫助點燈悼念。（圖／台北101提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 11:54:572022-07-10 12:48:38

日本前任首相安倍晉三於當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分），於街頭演講時遭兇嫌山上徹也開槍攻擊，經送醫搶救後仍不治身亡。死訊傳出後，台北101為了感謝安倍過去對台灣的幫助，於當日晚間點燈，以「台灣永遠的朋友 」、「對台灣支持與友誼」等字句悼念。消息傳回日本後，也讓日本網友感動留言。

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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台北101於8日晚間點燈敬悼，感謝安倍晉三對台灣的幫助且永遠站在我們身旁，點燈內容包括「敬悼安倍首相」、「台灣永遠的朋友」、「感謝安倍首相」、「對台灣支持與友誼」，甚至還附上台日國旗和日文的謝謝。而台北101原訂只於8日晚間點燈，決定延長至11日，表達對安倍的緬懷。

▲日本前首相安倍晉三8日上午遇襲，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三8日上午遇襲，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
據了解，此消息也被日本媒體《時事通信社》報導，其報導甚至一度登上「網站訪問排名」前5名，亦衝上國際熱門新聞第1名，不少日本網友也紛紛在底下留言，表示「台灣...謝謝...謝謝！」、「台灣人，讓人很感謝」。

日本台灣交流協會亦臉書提到，一直見證日台友情的台北101，為日本憲政史上任期最久的傳奇首相安倍晋三點燈敬悼，「心痛，然而在無法以言語表達這份悲痛的今夜，看到台北101以溫暖光線照亮我們的心，非常欣慰。謝謝台灣與我們同在，與我們同心共苦。雖然今日一顆巨星不幸殞落，但相信因為有他的保佑，日台友情定會繼續激盪出更多的火花。晚安，台灣」。（編輯：陳雅雲）

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