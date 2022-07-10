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安倍晉三遇刺！嫌犯「前日助選也在場」：奈良是唯一機會

▲安倍晉三推特上傳，7日岡山演說時的現場照片，但尚無法確認是否為嫌犯所述的同場。（圖／《安倍晉三》推特）
▲安倍晉三推特上傳，7日岡山演說時的現場照片，但尚無法確認是否為嫌犯所述的同場。（圖／《安倍晉三》推特）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 12:21:092022-07-10 12:31:10

日本前首相安倍晉三8日在奈良助選時，不幸從身後近距離遭到槍擊，緊急搶救後宣告不治身亡，嫌犯為現年41歲的山上徹也當場被逮捕，事後他向奈良警方坦言，早在事發前一日，安倍晉三於岡山市助選時，也有帶槍到場試圖犯案。

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▲安倍晉三推特7日上傳，助選演說的現場照片，但無法確認是否為嫌犯當場的場合。（圖／安倍晉三推特）
▲安倍晉三推特7日上傳照片，為自民黨助選演說的現場，但尚無法確認是否為嫌犯所述的同場。（圖／《安倍晉三》推特）
根據日媒《讀賣新聞》報導，安倍晉三8日遭到槍殺的前一天，於岡山市北區參加自民黨候選人的演講，而山上徹也7日當天就攜帶了自製槍枝到場，不過僅僅檢查了安全系統，卻苦無下手的機會。

根據自民黨人士透露，安倍晉三在岡山約發表了10分鐘的演說，會場內聚集了約2300人。岡山主辦方有請參加者登記姓名、地址，並且岡山當地員警以及警視廳的特警（SP），皆在場處於警備狀態。

最後從參加者登記冊看來，山上徹也並沒有進入會場，或者可能是簽下假名後進入，但都因沒有機會下手而放棄，之後山上徹也接受調查時表示「無論如何，我都想殺人，但除了奈良之外，其他場地無法攜帶武器接近」，據悉，他確實到場了幾個助選活動，但除了奈良之外，並沒有下手的機會。

實際上安倍晉三推特7日晚間，也有上傳為岡山縣選舉區的議員小野田紀美，助選演說的現場照片，但尚無法確認是否為嫌犯所述同場。（編輯：鍾怡婷）

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