COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

周湯豪抱怨被認「比莉姊助理」！現場照曝光：整棟都我媽

▲周湯豪笑著抱怨，跟媽媽出去被大家誤會成助理。（圖／周湯豪臉書）
▲周湯豪笑著抱怨，跟媽媽出去被大家誤會成助理。（圖／周湯豪臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 13:01:53

台灣男歌手周湯豪，是比莉姊的兒子，是眾所皆知的明星母子檔，沒想到比莉姊主演的Netflix影集《媽，別鬧了！》廣告打太兇，讓周湯豪哭笑不得，更自爆母子倆上街還被誤會成助理，讓粉絲們笑到不行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周湯豪9日在臉書發文，對媽媽的小小抱怨，「這個人隔20年出來晃晃，就是整棟樓，還主演Netflix ，跟她出去大家都以為我是助理…」原來是比莉姊主演的Netflix影集《媽，別鬧了！》讓比莉姊直接登上整棟樓，難怪讓周湯豪哭笑不得。

▲周湯豪自爆被當成媽媽的助理。（圖／周湯豪臉書）
▲只見比莉姊主演的影集登上整棟樓，讓兒子周湯豪哭笑不得，還被誤會成助理。（圖／周湯豪臉書）
粉絲們也笑到不行，「比莉姐就是厲害」、「真的是：媽別鬧了!」「有這樣的母子情真令人感動」、「比莉姐太可愛啦！」、「這個人好強大」、「媽會說：這是我的實力！老娘出來混的時候，你還在天上等呢！」

據了解，Netflix獨家華語愛情喜劇《媽，別鬧了！》，改編自網路社群小說《我媽的異國婚姻》，而且陣容規模超級強大，耗資超過1億元拍攝，由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷等大咖明星參與演出，可說是2022年最讓人期待、最強的華語喜劇，影片將在7/15正式上映。（編輯：詹鎰睿）


「最正球經」孟潔畢業了！發文告別全明星：好好的說再見

《全明星4》加入郭泓志！網抖「超強優勢」：小傑恐墊底

朱俐靜《存在的力量》美聲流傳！眾落淚狂播：謝謝妳的歌

黃宣首度主持被讚爆！「工作背景」被網起底：難怪超會講

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀