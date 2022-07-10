周湯豪抱怨被認「比莉姊助理」！現場照曝光：整棟都我媽
台灣男歌手周湯豪，是比莉姊的兒子，是眾所皆知的明星母子檔，沒想到比莉姊主演的Netflix影集《媽，別鬧了！》廣告打太兇，讓周湯豪哭笑不得，更自爆母子倆上街還被誤會成助理，讓粉絲們笑到不行。
周湯豪9日在臉書發文，對媽媽的小小抱怨，「這個人隔20年出來晃晃，就是整棟樓，還主演Netflix ，跟她出去大家都以為我是助理…」原來是比莉姊主演的Netflix影集《媽，別鬧了！》讓比莉姊直接登上整棟樓，難怪讓周湯豪哭笑不得。
粉絲們也笑到不行，「比莉姐就是厲害」、「真的是：媽別鬧了!」「有這樣的母子情真令人感動」、「比莉姐太可愛啦！」、「這個人好強大」、「媽會說：這是我的實力！老娘出來混的時候，你還在天上等呢！」
據了解，Netflix獨家華語愛情喜劇《媽，別鬧了！》，改編自網路社群小說《我媽的異國婚姻》，而且陣容規模超級強大，耗資超過1億元拍攝，由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷等大咖明星參與演出，可說是2022年最讓人期待、最強的華語喜劇，影片將在7/15正式上映。（編輯：詹鎰睿）