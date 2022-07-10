COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

7月下半「4生肖」財運爆發！這位易中獎　一路旺到鬼門開

▲7月準備進入到下半月，命理專家小孟老師就盤點，7月下半月「4生肖」財運將會大爆發，甚至一路旺到鬼開門。（示意圖／NOWnews資料照）
▲7月準備進入到下半月，命理專家小孟老師就盤點，7月下半月「4生肖」財運將會大爆發，甚至一路旺到鬼開門。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 14:33:08

7月準備進入到下半月，運勢走向將有不小的轉變。對此，命理專家小孟老師就盤點，7月下半月「4生肖」財運將會大爆發，甚至一路旺到鬼開門。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲命理專家楊登嵙建議用百元鈔代替千元鈔，紅包份量厚重代表祝福滿滿，且紅色更添喜氣。（圖／記者顏真真攝）
▲命理專家小孟老師整理出，7月下半月「4生肖」財運大爆（示意圖／記者顏真真攝）
TOP4：屬龍
屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在下半月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

TOP3：屬雞
下半月你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

TOP2：屬馬
下半月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

TOP1：屬猴
屬猴的人在下半月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，你會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。此外你會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

快去買彩券！月底前「4星座」偏財運旺　吉星照亮財帛宮

「4星座男」疼老婆就賺大錢！這位財運爆棚　運勢大翻身

「4星座」7月財運大爆棚！命理師曝關鍵機遇：被錢追著跑

7月「4生肖」財運旺到爆！第二名偏財極強　爽遇貴人相助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀