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台中人吃東西一定加什麼？網一致推「這1味」：愛它30年

▲醬料可以適時地幫助食物提味，一名網友分享吃過一種醬料後就立刻愛上，引起許多網友熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲醬料可以適時地幫助食物提味，一名網友分享吃過一種醬料後就立刻愛上，引起許多網友熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 17:18:04

台灣的在地小吃多元又美味，從北到南的口味都不盡相同，不僅吸引許多外國人來台嘗鮮，也讓不少本土台灣人愛不釋手。就有一名網友日前嚐到一款台中醬料，讓她頓時感到非常驚豔，在地人看了全點頭認證：「在台中沒吃過真的不能說住台中」。

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這名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，並且寫下「好吧……我愛上這罐了！」，貼文在短短2天內就吸引超過1700多名網友按讚認同，仔細一看圖片顯示的是一瓶紅通通的醬料，瓶身上寫著「東泉辣椒醬」，原來這是台中人都知道、香氣十足口味帶一點微辣的知名甜辣醬！

▲原PO分享吃過東泉辣椒醬後就愛上，引起許多網友共鳴。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享吃過東泉辣椒醬後就愛上，引起許多網友共鳴。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一曝光，許多網友紛紛表示：「我已愛它30年了」、「在台中沒吃過真的不能說住台中」、「好吃」、「百搭，你懂」、「真的很多東西都可以加，我們都買大桶的哈哈」、「我不吃辣，但會加東泉」、「原來台中人的血液」、「吃超過四十年了現在家中還常備這一味」、「我的血液裡都是東泉」、「百搭醬，滷肉飯就算不好吃。用上這個拌也變好吃了」。

不過也有網友提醒不能吃太多，「認真說，少吃點，鈉含量+色素」、「不喜歡」、「花生辣醬才是王道」、「我沒感覺耶，少少吃」、「東泉讚，但我更愛源美～」、「只有我覺得偏鹹、不辣嗎？」、「這個加下去太甜了，嘴中食物吃下去不知道是算甜食還是鹹食」。（編輯：陳珮瑜）

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