COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

山上徹也超痛恨！統一教會起底　「入教送配偶」台灣也有

▲刺殺安倍的兇手山上徹也宣稱因憎恨宗教團體，因此選擇與其較為親近的安倍晉三下手，該宗教團體被日媒揭露是「統一教會」。（圖／達志影像／美聯社）
▲刺殺安倍的兇手山上徹也宣稱因憎恨宗教團體，因此選擇與其較為親近的安倍晉三下手，該宗教團體被日媒揭露是「統一教會」。（圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 07:20:49

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，兇手山上徹也遭逮補知後宣稱「因為安倍晉三跟其痛恨的宗教團體關係密切而下手」，根據日本媒體報導，山上徹也口中的宗教團體即為「統一教會」，是由韓國宗教家文鮮明創立，信徒遍及180多個國家，以集體結婚「入教送配偶」聞名，消息曝光後再多個論壇、社群引起討論，也有台灣網友透露「台灣也有這個宗教團體的分支，多數加入教會的台灣人，都是婚配給台灣人」掀起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據日媒《現代ビジネス》報導，山上徹也稱自己行兇並非出於政治原因，而是因為宗教團體「統一教會」，由於安倍晉三與統一教會走太近，因此才會引發殺機。山上徹也提到，憎恨母親過度沈迷於宗教，對教會大量捐款，因為刺殺不了該團體高層，才轉而將目標指向與宗教團體關係密切的安倍晉三。

▲日本41歲男子山上徹也，8日槍殺前首相安倍晉三後遭制伏。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本41歲男子山上徹也，8日槍殺前首相安倍晉三後遭制伏。（圖／美聯社／達志影像）
而據了解，山上徹也口中的「統一教會」是以集體結婚、通靈為教義，現改名為「世界和平統一家庭聯合會」，與日本自民黨保守派關係密切，統一教認為除去原罪的方法為接受「聖婚祝福」（配婚），因此第一代統一教徒的婚姻，必需由文鮮明牧師配對及主持婚禮，以後便由教會代替文鮮明牧師證婚。

著名的統一教集體婚禮即是此證婚儀式，每次集體婚禮就有成千上萬對新人參加，由文鮮明親自為信眾配對，很多都是互不相識、來自不同的國家，獨特的觀點引發討論。

▲「統一教」以集體配婚聞名，就連2020年2月也不畏新冠疫情，照常舉行儀式。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲「統一教」以集體配婚聞名，獨特宗教理念掀起討論。（圖／達志影像／美聯社）
消息曝光後，各大臉書社群掀起巨大討論，有台灣網友透露「統一教會在台灣也有分支喔，且台灣人通常會婚配台灣人，以前有名女同事曾參加統一教，期間要入教上課、當志工，配對成功後也要持續做志工、回饋教會，因為夫妻間信仰生活相同，所以婚姻相當幸福」、「大家沒有被宣傳過嗎...遇到好幾次了」、「統一教很早就傳來台灣了啦，我大學學長之前也配一個，但他根本不喜歡，畢業後就掰掰了」。

不過即便討論如潮，統一教會10日也有出面喊冤，表示「雖然對失去優秀的領導者感到遺憾，但山上徹也的母親並非統一教會的信徒」；不過日媒也多方報導指出山上徹也母親就是其信徒，且大量捐款教會下，在2002年8月21日被宣布破產，猜測山上徹也對此心生不滿，雖目前各說各話，不過這麼獨特的宗教理念，也浮上檯面被外界熱議。（編輯：張嘉哲）

安倍遇刺亡！「女神級隨扈」疑在場　護主失敗身分被起底

安倍遭射殺身亡！日動漫急停播「整集消失」　原預告流出

安倍遇刺隨扈被罵爆！「南韓鐵桶陣」秒護朴槿惠：太專業

近距離畫面曝光！安倍遭「3秒開2槍」　轉頭胸口中彈倒下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀