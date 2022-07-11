山上徹也超痛恨！統一教會起底　「入教送配偶」台灣也有

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而據了解，山上徹也口中的「統一教會」是以集體結婚、通靈為教義，現改名為「世界和平統一家庭聯合會」，與日本自民黨保守派關係密切，統一教認為除去原罪的方法為接受「聖婚祝福」（配婚），因此第一代統一教徒的婚姻，必需由文鮮明牧師配對及主持婚禮，以後便由教會代替文鮮明牧師證婚。
著名的統一教集體婚禮即是此證婚儀式，每次集體婚禮就有成千上萬對新人參加，由文鮮明親自為信眾配對，很多都是互不相識、來自不同的國家，獨特的觀點引發討論。
消息曝光後，各大臉書社群掀起巨大討論，有台灣網友透露「統一教會在台灣也有分支喔，且台灣人通常會婚配台灣人，以前有名女同事曾參加統一教，期間要入教上課、當志工，配對成功後也要持續做志工、回饋教會，因為夫妻間信仰生活相同，所以婚姻相當幸福」、「大家沒有被宣傳過嗎...遇到好幾次了」、「統一教很早就傳來台灣了啦，我大學學長之前也配一個，但他根本不喜歡，畢業後就掰掰了」。
不過即便討論如潮，統一教會10日也有出面喊冤，表示「雖然對失去優秀的領導者感到遺憾，但山上徹也的母親並非統一教會的信徒」；不過日媒也多方報導指出山上徹也母親就是其信徒，且大量捐款教會下，在2002年8月21日被宣布破產，猜測山上徹也對此心生不滿，雖目前各說各話，不過這麼獨特的宗教理念，也浮上檯面被外界熱議。（編輯：張嘉哲）