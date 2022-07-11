陳時中粉專狂吸7萬人！最多讚數留言是她　一發文秒踢館

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貼文一出後，立刻吸引大批支持者前往留言支持，其中也包括多位政客以及名嘴、KOL加油打氣，包括焦糖陳嘉行聲援「台北順時鐘，全民投時中」、屏東縣長潘孟安喊話「時中部長加油，首都進步，全力以赴」、台南市長黃偉哲力挺「台北挺時中，南北一起衝，陳時中部長加油」、3Q陳柏惟也出現聲援「懂選日期，市長加油！」
不過，在眾多鼓勵留言當中，也有人發現國民黨台北市議員徐巧芯在貼文下方質問，請問一下「3+11我負責」後來如何了？有什麼具體的檢討跟懲處方案嗎？烙跑選市長算是一種負責嗎？昨天新冠確診人數仍有2萬多，死亡人數超過70人，指揮官弄一半就跑掉，跟以前當牙醫的時候完全一樣，果然「時中如一」，結果該留言在記者截稿前獲得5556個讚，是留言區讚數最高的留言。
但也被不少網友回酸「徐大大，不然我們回去再講」、「是在替萬安緊張嗎？你們不是都說陳時中防疫不好，現在開始緊張了先來踢館？」、「違停 for you！」、「不要違停事件又被拿出來說了，人民選妳叫妳做事情，不是上來po酸文」、「在大家一片鼓勵的情況，最不缺的就是這種突兀到不行的留言，來踢館的心態到底居何心」、「幾乎是發完文就留言了...都是10小時前，到底多關注陳時中」。（編輯：張嘉哲）