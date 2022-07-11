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陳時中粉專狂吸7萬人！最多讚數留言是她　一發文秒踢館

▲民進黨選舉對策委員會（10日）拍板，確定徵召衛福部長陳時中出征台北市長選戰。（圖／指揮中心）
▲民進黨選舉對策委員會（10日）拍板，確定徵召衛福部長陳時中出征台北市長選戰。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 07:49:12

民進黨選舉對策委員會（10日）拍板，確定徵召衛福部長陳時中出征台北市長選戰，而陳時中不僅立刻創粉專發出聲明，超高人氣在短短不到一天就吸超過7萬6千人追蹤。而聲明留言串當中，不乏許多政客大咖、名嘴以及KOL，除了多數支持陳時中行動之外，也有人前來踢館，獲讚更是突破五千人，掀起討論。

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陳時中在創立粉專後先是換大頭貼，接著拋出聲明表示「責任來，我就扛，防疫是這樣，選舉也是這樣，台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待，我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久，請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」。

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▲衛福部長陳時中創立粉專發出聲明表示「責任來，我就扛，防疫是這樣，選舉也是這樣」。（圖/陳時中臉書）
貼文一出後，立刻吸引大批支持者前往留言支持，其中也包括多位政客以及名嘴、KOL加油打氣，包括焦糖陳嘉行聲援「台北順時鐘，全民投時中」、屏東縣長潘孟安喊話「時中部長加油，首都進步，全力以赴」、台南市長黃偉哲力挺「台北挺時中，南北一起衝，陳時中部長加油」、3Q陳柏惟也出現聲援「懂選日期，市長加油！」

不過，在眾多鼓勵留言當中，也有人發現國民黨台北市議員徐巧芯在貼文下方質問，請問一下「3+11我負責」後來如何了？有什麼具體的檢討跟懲處方案嗎？烙跑選市長算是一種負責嗎？昨天新冠確診人數仍有2萬多，死亡人數超過70人，指揮官弄一半就跑掉，跟以前當牙醫的時候完全一樣，果然「時中如一」，結果該留言在記者截稿前獲得5556個讚，是留言區讚數最高的留言。

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▲國民黨台北市議員徐巧芯在陳時中粉專逆風踢館質問，雖然讚數超高，但也被酸爆「違停事件」。（圖/陳時中臉書）
但也被不少網友回酸「徐大大，不然我們回去再講」、「是在替萬安緊張嗎？你們不是都說陳時中防疫不好，現在開始緊張了先來踢館？」、「違停 for you！」、「不要違停事件又被拿出來說了，人民選妳叫妳做事情，不是上來po酸文」、「在大家一片鼓勵的情況，最不缺的就是這種突兀到不行的留言，來踢館的心態到底居何心」、「幾乎是發完文就留言了...都是10小時前，到底多關注陳時中」。（編輯：張嘉哲）

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