屏東特產？路邊紅綠燈求愛幫脫單 網笑喊：台北也需要
紅綠燈是維護交通順暢的重要指標，尤其台灣地狹人稠車輛多，在尖峰時段往往都會塞爆道路，因此所有人都必須遵守交通號誌的指示，才能讓大家都有順暢的路權。不過就有一名網友日前在屏東市的道路上，看到一款超可愛的紅綠燈，它不僅引領交通，還幫助民眾「求愛脫單」，網友看了都忍不住笑說：「這什麼時候上台北？」
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一段影片，表示朋友環島到屏東市時，無意間在路上看到一款行人專用的紅綠燈，綠燈亮時小綠人與「女友」手牽手過馬路，而紅燈一亮竟然變成小綠人單膝下跪向女友「求婚」，由於實在太可愛，讓人忍不住會想要多看兩眼，也讓原PO直呼：「希望台北地區也能有這麼可愛的紅綠燈號誌」。
據了解，原來屏東縣政府在2018年2月情人節時就推出這款求婚版紅綠燈，讓小綠人終於能擺脫18年來的單身生活，以鼓勵民眾努力脫單走入家庭，並在當年母親節前夕加碼推出「懷孕版」以及「家庭版」，讓小綠人升格當爸爸，當時屏東縣長潘孟安就形容：「小綠人在屏東這個有愛的城市找到真愛」。事實上過去《NOWnews》也曾報導「荷蘭出現『米菲兔紅綠燈』 搭配彩虹斑馬線彷彿童話王國！」一文，澳洲墨爾本也有「女版小綠人」，都是希望透城市創意，一來提醒用路人注意安全，二來也為城市增加溫馨活潑的亮點。
網友看了影片都紛紛表示：「紅燈就是要求婚」、「這什麼時候上台北」、「很有創意」、「這單身狗不能走！」、「第一次看到，好可愛」，另外也有網友提到：「民生路上」、「那是屏東市長當初2018二月情人節一起換上去的」、「潮州的還有小孩子唷，很可愛」、「屏東有些路段的，還有紅燈懷孕，綠燈夫妻牽小朋友的」、「屏東特有的號誌」。（編輯：陳珮瑜）