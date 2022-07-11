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陳時中選北市長！臉書粉專速解「1成就」　眾驚：太誇張

▲陳時中昨（10）日宣布，他將接受民進黨徵召，參選年底的台北市長選戰，而他也立刻創立臉書粉專，吸粉速度相當驚人，（圖／指揮中心提供）
▲陳時中昨（10）日宣布，他將接受民進黨徵召，參選年底的台北市長選戰，而他也立刻創立臉書粉專，吸粉速度相當驚人，（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 14:57:092022-07-11 15:54:44

陳時中昨（10）日宣布，他將接受民進黨徵召，參選年底的台北市長選戰，而他也立刻創立臉書粉專，甚至貼文寫道「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，短時間就吸引不少支持者​追蹤，更在創立一天不到的時間內，得到臉書給予的「藍色驗證標章」，網友紛紛驚呼「破紀錄了吧」。

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截至目前為止，陳時中的臉書粉專按讚人數已逼近8萬人，追蹤人數更來到9萬1千多人，昨日貼文一出後，也立刻吸引大批支持者、名嘴、KOL前往留言，包含屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、3Q陳柏惟等，其中國民黨台北市議員徐巧芯更留言批評「指揮官弄一半就跑掉，跟以前當牙醫的時候完全一樣，果然時中如一」，也引起極大的關注。

▲（圖／陳時中臉書）
▲陳時中宣布參選台北市長貼文一出後，也立刻吸引大批支持者、名嘴、KOL前往留言。（圖／陳時中臉書）
而稍早，焦糖陳嘉行在個人粉專發文表示「陳時中有藍勾勾了」，貼文一出也吸引眾多網友留言附和「什麼鬼？太快了吧」、「好誇張，一天之內」、「好快 ，還沒24小時吧」、「這個勾勾已經破紀錄了吧」、「太狂，還沒24小時就拿到了」、「各黨派人士都在幫高調宣傳中哈哈哈」。

▲（圖／截自陳時中臉書）
▲陳時中的臉書粉專在成立不到24小時，就獲得臉書的藍勾勾認證。（圖／截自陳時中臉書）
據悉，陳時中的臉書粉專約是在昨（10）日晚間6點30分創立，並馬上發出聲明喊話「責任來，我就扛，防疫是這樣，選舉也是這樣，台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待，我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久，請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」，如今迅速拿下藍勾勾，可見其關注度相當驚人。（編輯：張志浩）

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