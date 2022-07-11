「完了芭比Q了」不是抖音爆紅？真正始祖曝：全台都會唱
「完了！芭比Q了」簡單又洗腦的一句話，迅速從抖音爆紅到台灣，弄到現在幾乎所有人都會，而且是不由自主的唱起來，也讓不少人感到困擾。不過，有位網友就分享一段台灣經典的懷舊廣告捍衛「芭比Q」的來源，影片曝光後，讓眾人紛紛驚呆「這才是始祖啊」。
臉書社團「爆廢公社二館」，日前就有網友PO分享一段影片直呼「芭比Q的始祖！」竟然是味全烤肉醬的舊廣告，開頭為簡單的叢林背景音樂帶入，大家再不斷重複台詞「芭芭芭芭芭芭芭比Ｑ～」接著再切回近距離的烤肉畫面，難怪讓人印象深刻，不愧是台灣經典的懷舊廣告之一。
大家紛紛留言讚爆「該讓那些抖音屁孩看看始祖在哪了」、「30-40年前的完了完了芭比Q了」、「這才是正宗BBQ」、「我絕對不承認我看過」、「完了，很多人沒看過」、「對嘛！這才是原汁原味」、「就是因為這廣告跟金蘭的廣告，大家中秋節就莫名其妙的烤肉了起來」、「這是影響力十足的廣告」、「國小的廣告，老三台的廣告，有25年以上了」。
據了解，現今瘋傳的「完了！芭比Q了」原本是來自中國一名遊戲實況主「無賴－電音吃雞」，由於他常常在抖音上面分享自己的遊戲影片，而且都會特別在自己的話加上電音特效，結果在某次直播時，因為被敵人火燒打倒，才會脫口說了一句「完了芭比Q了」，慌張的表情加上洗腦的電音，讓他一夕爆紅。（編輯：詹鎰睿）