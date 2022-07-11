車停了7年？女一見「天價出場費」臉綠：這輩子都開不走
自動繳費機在日常生活許多場所都能看見，包括收取文件列印、表單申請費用，其中又以繳交停車費的用途最廣泛，不過近日卻有網友分享，自己某次的停車費用竟高達59萬9040元，並附上照片佐證，離奇經歷掀起眾人熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文曬出一張照片，圖中可見一台位於彰化某地的停車繳費機，上方螢幕顯示，原PO汽車入場時間為2015年9月10日，出場日期為2022年7月10日，累積欠繳費用高達59萬9040元，眼前畫面令原PO滿頭問號，無奈表示「這輩子我都不開出去」。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言回應「這是比特幣停車場嗎」、「車子給他吧，殘值都沒有停車費多」、「不如再買一台了」、「不要開出來了，放著當儲藏空間」、「嫁給停車場老闆抵債吧」、「是7年後突然想到自己有台車子嗎」、「停了7年！確定車還能開嗎」、「見鬼了！停那麼久，你是地基主對吧」。
不過，也有不少網友推測，應是停車場的繳費機故障導致，「外包商時間設定錯誤吧」、「2015年停到2022年，這電腦壞了啦」、「難道是當年的代幣不見，後來過了這麼多年才突然找到」、「有可能系統問題，我之前櫃台幫別人刷更誇張的，900多萬，我直接叫他去服務台」。（編輯：張志浩）